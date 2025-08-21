به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، ظهر پنجشنبه در همایش وحدت اسلامی که در گرگان برگزار شد، به تاریخ و سیاست‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این رژیم از ابتدای تأسیس خود هرگز تصور نمی‌کرد که در نتیجه انقلاب اسلامی، قدرتی در منطقه به‌وجود آید که تهدیدی جدی برای سیاست‌های آن‌ها به شمار آید.

وی با اشاره به اینکه امروز در فلسطین، کودکان در اثر گرسنگی و کمبود آب جان خود را از دست می‌دهند، افزود: تصاویر دلخراش موجود در سرزمین‌های اشغالی نه تنها انسانیت را به چالش می‌کشد، بلکه اعتبار سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدعی حقوق بشر را نیز زیر سوال برده است.

نماینده ولی فقیه در گلستان با تأکید بر نگاه امیدبخش به آینده، خاطرنشان کرد: اگرچه مصیبت‌هایی که در فلسطین مشاهده می‌کنیم دردناک است، اما طبق وعده الهی، این شرایط در نهایت به برکات و دستاوردهای بزرگی برای امت اسلامی خواهد انجامید. همان‌طور که پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع)، بیداری و اتحاد امت اسلامی به عنوان یکی از برکات بزرگ آن مصیبت شناخته شد.

نورمفیدی به تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: امروز، با توجه به جنایات و اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی، موجی از نفرت عمومی در سراسر جهان علیه این رژیم شکل گرفته است. کشورهای اسلامی باید از این بیداری جهانی بهره‌برداری کنند و با استفاده از این فرصت، اهداف مشترک امت اسلامی را پیش ببرند.