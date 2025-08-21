  1. استانها
محدودیت ترافیکی در پیشوا برای پیاده‌روی ارض طوس

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی و تمهیدات انتظامی ویژه به مناسبت برگزاری مراسم پیاده‌روی ارض طوس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی و تمهیدات انتظامی ویژه به مناسبت برگزاری مراسم پیاده‌روی ارض طوس در این شهرستان خبر داد.

عربی با بیان اینکه این محدودیت‌ها از ساعت ۶:۰۰ صبح روز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت، افزود: دو مسیر اصلی برای پیاده‌روی زائران پیش‌بینی شده است که مسیر اول از میدان ۱۵ خرداد تا میدان نماز پیشوا و مسیر دوم از میدان امام تا چهارراه حرم می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه خیابان رسالت به عنوان مسیر جایگزین تردد خودروها تعیین شده است، خاطرنشان کرد: برای رفاه حال زائران و تسهیل در جابجایی آنان، ۱۰۰ دستگاه خودروی تاکسیرانی و ۴۰ دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری‌های ورامین و پیشوا تأمین شده است.

فرمانده انتظامی پیشوا همچنین بیان کرد: ناوگان بازگشت زائران در چهارراه حرم مستقر بوده و مسئولیت انتقال آنها به شهرستان ورامین را بر عهده خواهد داشت.

عربی در پایان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شهروندان و زائران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل انتظامی و راهور، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی را فراهم کنند.

