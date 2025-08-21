به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی و تمهیدات انتظامی ویژه به مناسبت برگزاری مراسم پیاده‌روی ارض طوس در این شهرستان خبر داد.

عربی با بیان اینکه این محدودیت‌ها از ساعت ۶:۰۰ صبح روز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت، افزود: دو مسیر اصلی برای پیاده‌روی زائران پیش‌بینی شده است که مسیر اول از میدان ۱۵ خرداد تا میدان نماز پیشوا و مسیر دوم از میدان امام تا چهارراه حرم می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه خیابان رسالت به عنوان مسیر جایگزین تردد خودروها تعیین شده است، خاطرنشان کرد: برای رفاه حال زائران و تسهیل در جابجایی آنان، ۱۰۰ دستگاه خودروی تاکسیرانی و ۴۰ دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری‌های ورامین و پیشوا تأمین شده است.

فرمانده انتظامی پیشوا همچنین بیان کرد: ناوگان بازگشت زائران در چهارراه حرم مستقر بوده و مسئولیت انتقال آنها به شهرستان ورامین را بر عهده خواهد داشت.

عربی در پایان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شهروندان و زائران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل انتظامی و راهور، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی را فراهم کنند.