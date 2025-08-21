  1. استانها
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

عملیات اطفای حریق مراتع دیباج دامغان انجام شد

عملیات اطفای حریق مراتع دیباج دامغان انجام شد

دامغان- مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان از انجام عملیات اطفای حریق مراتع دیباج دامغان خبر داد و گفت: خوشبختانه با حضور به موقع نیروها و جوامع محلی حریق به موقع مهار شد.

علیرضا رهایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی وقوع حریق در مراتع دیباج از توابع شهرستان دامغان بلافاصله نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست به محل اعزام شدند، ابراز داشت: همزمان دو خودرو آتش نشانی از دیباج و دامغان نیز در محل حضور یافت.

وی با بیان اینکه در عملیات اطفا حریق از ظرفیت مرتع داران، دامداران، جوامع محلی و گروه‌های مختلف مردمی استفاده شد، افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی شاهرود نیز در این عملیات شرکت کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان ضمن قدردانی از تمامی افراد شرکت کننده در عملیات، ابراز داشت: این همکاری نشان همبستگی و همدلی جامعه در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست منطقه است.

رهایی ضمن ابراز امیدواری از تداوم این همکاری‌ها برای حفظ مراتع منطقه به منظور پیشگیری بروز حوادث مشابه، تصریح کرد: از تمامی شهروندان استان درخواست داریم تا نسبت به حفظ منابع طبیعی کوشا و از برافروختن آتش در مراتع خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به خشکسالی و کمبود بارش مراتع مستعد بروز حریق هستند لذا رعایت برخی نکات ایمنی می‌تواند از بروز خسارات سنگینی به منابع طبیعی و محیط زیست پیشگیری کند.

