۳۹ فقره جواز تأسیس صنعتی در دشتستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشتکار با اشاره به اینکه بیش از ۱۹۰ بازدید از طرح‌های صنعتی بالای پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد انجام‌شده است اظهار کرد: در راستای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» اقدامات مهم و مؤثری برای اجرای طرح‌های صنعتی در این شهرستان در حال پیگیری است.

رئیس اداره صمت شهرستان دشتستان بابیان اینکه صدور جواز تأسیس در این شهرستان رشد خوبی داشته است اضافه کرد: در یک سال گذشته ۳۹ مجوز تأسیس صنعتی با سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد ریال با اشتغال ۵۲۳ نفر در صادرشده است.

کشتکار تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم نظیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در شهرستان روند ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سطح شهرستان رو به افزایش است.

وی با اشاره به تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی عنوان کرد: فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌منظور حمایت ویژه از واحدهای تولیدی شهرستان از دیگر اولویت‌های مهم اداره صمت دشتستان است.

رئیس اداره صمت شهرستان دشتستان از پیگیری وضعیت سوخت واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان خبر داد و گفت: در راستای افزایش سهمیه سوخت واحدهای تولیدی شهرستان جلسات زیادی برگزارشده تا مشکل سوخت این واحدها برطرف شود.