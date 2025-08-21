  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

۳۹ فقره جواز تأسیس صنعتی در دشتستان صادر شد

۳۹ فقره جواز تأسیس صنعتی در دشتستان صادر شد

بوشهر- رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتستان گفت: طی یک سال اخیر ۳۹ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد ریال در این شهرستان صادرشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشتکار با اشاره به اینکه بیش از ۱۹۰ بازدید از طرح‌های صنعتی بالای پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد انجام‌شده است اظهار کرد: در راستای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» اقدامات مهم و مؤثری برای اجرای طرح‌های صنعتی در این شهرستان در حال پیگیری است.

رئیس اداره صمت شهرستان دشتستان بابیان اینکه صدور جواز تأسیس در این شهرستان رشد خوبی داشته است اضافه کرد: در یک سال گذشته ۳۹ مجوز تأسیس صنعتی با سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد ریال با اشتغال ۵۲۳ نفر در صادرشده است.

کشتکار تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم نظیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در شهرستان روند ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سطح شهرستان رو به افزایش است.

وی با اشاره به تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی عنوان کرد: فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌منظور حمایت ویژه از واحدهای تولیدی شهرستان از دیگر اولویت‌های مهم اداره صمت دشتستان است.

رئیس اداره صمت شهرستان دشتستان از پیگیری وضعیت سوخت واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان خبر داد و گفت: در راستای افزایش سهمیه سوخت واحدهای تولیدی شهرستان جلسات زیادی برگزارشده تا مشکل سوخت این واحدها برطرف شود.

کد خبر 6567231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها