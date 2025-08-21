خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

چهره هفته؛ هادی حجازی‌فر

هادی حجازی‌فر بعد از یک غیبت کوتاه ۲ ساله در فضای تصویر حالا با ۲ برنامه هر ۲ هم در حوزه اجرا دوباره به تصویر بازمی گردد که یکی اجرای یک مسابقه بزرگ اطلاعات عمومی در شبکه سه و دیگری اجرای برنامه گل یا پوچ در شبکه نمایش خانگی است.

اجرای رئالیتی شوی گل یا پوچ اولین بار با میزبانی مهران مدیری در شبکه نمایش خانگی شکل گرفت و با اقبال مخاطب مواجه شد. این برنامه قرار بود ادامه دار باشد و گمانه زنی های جدید می گوید هادی حجازی فر میزبانی این برنامه را بر عهده دارد.

حجازی فر که حضورش در سال های اخیر در قامت بازیگر و کارگردان مورد توجه مخاطب و رسانه بوده است سال گذشته با فیلم «صبحانه با زرافه ها» بر پرده سینما رفت.

از آخرین آثار او در تلویزیون نیز سریال «عاشورا» بود که کارگردانی این مینی سریال را بر عهده داشت و خودش هم به عنوان بازیگر در نفش شهید مهدی باکری حضور داشت. حضور حجازی فر در قامت اجرا و تجربه میزبانی مسابقه و رئالیتی شو، میدان تازه ای از توانایی ها و مهارت های این چهره هنری را به نمایش خواهد گذاشت و حضورش در تلویزیون نیز با توجه به تجربه های او اتفاق تازه ای خواهد بود.

نوید حضور چهره های جدید در قامت میزبان را چندی پیش محسن برمهانی معاون سیما در جمع خبرنگاران مطرح کرده بود و گفته بود با پایان ماه صفر چهره های متفاوتی با برنامه های جدید به تلویزیون می آیند که پیش از این آنها را در موقعیت اجرا ندیده ایم. حالا باید دید غیر از هادی حجازی فر دیگر قرار است چه کسانی به عنوان مجری و میزبان برنامه ها دیده شوند.

حاشیه؛ تعطیلی برنامه‌های آشپزی

این هفته خبری از روابط عمومی سیما منتشر شد که به تعطیلی برنامه‌های آشپزی تلویزیون در همراهی با مردم غزه اشاره داشت. تیتر خبر این بود «تلویزیون در این هفته «برنامه آشپزی» ندارد». با این حال در متن خبر به جای حذف برنامه های آشپزی از تغییر این برنامه ها اطلاع رسانی شده و این چنین آمده بود که «شبکه‌های تلویزیونی سیما با هدف ابراز همدردی با مردم گرسنه و مظلوم غزه، جدول پخش برنامه‌های زنده و تولیدی خود را به مدت یک هفته تغییر داده‌اند و بخش‌های مرتبط با آشپزی در برنامه‌ها نیز با تغییر محتوایی همراه خواهد بود». اما همان تیتر کافی بود تا خیلی از رسانه ها اعلام کنند که برنامه های آشپزی تلویزیون این هفته تعطیل شد. این رویکرد حتی باعث شد برخی از شبکه ها نیز به تاسی از این اتفاق به صورت رسمی تر اعلام کنند که برنامه های آشپزی آنها هم تعطیل شده است!

بیرون از این ماجرا اما مساله به گونه دیگری تحلیل شد و بسیاری به چنین رویکردی نسبت به اتفاق تراژیکی که در غزه رخ می دهد، نقد داشتند. مدل پرداخت به همدردی با غزه آن هم با تعطیلی برنامه های آشپزی اتفاق عجیبی بود. در عین حال در برخی برنامه های تلویزیونی که جدی ترین آیتم های آشپزی را دارند مثل برنامه «به خانه برمی گردیم»، این رویکرد با چالش مواجه شد. مثلاً یک روز این آیتم حذف شد. روز دیگر با ایده ای جالب به تغذیه در بحران پرداخته شد و بدون اسم بردن از آماده سازی بسته غذایی در جنگ ۱۲ روزه یادآوری شد که چطور می توان در مواقع بحرانی یک بسته آماده غذایی داشت. در روزهای بعد اما این ایده ها که می توانست ادامه دار و اتفاقاً کاربردی باشد تغییر رویه داشت. نوید جعفرزاده مجری تلویزیون در بخش آشپزی سراغ مونولوگ هایی رفت و به نوعی آنها را با غزه پیوند داد که البته چندان هم نتوانست موفق باشد.

نکته هفته؛ حمایت مدیران از سریال های تاریخی

این هفته مجید رضابالا از مدیران طرح و برنامه سیمافیلم در دهه ۷۰ و در دوران ریاست علی لاریجانی به تلویزیون آمد و درباره ضرورت حمایت مدیران از سریال های تاریخی سخن گفت. او به خاطراتی اشاره و بیان کرد که چطور برای حل مشکل سریال های تاریخی مذهبی و فشارهایی که وجود داشته است خود در مقام مدیر وقت نزد مراجع و … رفته است تا مشکلات را حل کند.

دهه ۷۰ دوره طلایی سریال های تلویزیونی است که در آن هم سریال های تاریخی مذهبی کلید خورد و هم به پخش رسید. سریال هایی که مورد توجه رهبر انقلاب هم قرار گرفت و در همین میزگرد از اهتمام و حمایت ایشان به ساخت این سریال ها صحبت شد.

سریال «امام علی (ع)»، «تنهاترین سردار»، «اصحاب کهف»، «مریم مقدس» نمونه ای از سریال های تاریخی مذهبی است که در این زمان ساخته شد و هر یک با چالش های فراوانی هم به تصویب و تولید و حتی پخش رسید. از جمله سریال «امام علی (ع)» که ابتدا با نسخه ای سانسور شده روی آنتن رفته است و پس از سال ها نسخه کاملتر آن با ارتقای کیفیت از تلویزیون پخش شد.

در دوره ریاست پیمان جبلی یک بار دیگر سریال های تاریخی در تلویزیون احیا شد و مدیران تلویزیون بارها درباره ساخت سریال درباره شخصیت های تاریخ اسلام و همچنین قهرمانان ملی و میهنی سخن گفته اند. با این حال هنوز خروجی این سریال ها به آنتن نرسیده است و باید دید کیفیت و استانداردهای رعایت شده در این سریال ها هم می تواند به اندازه آثار تاریخی دهه ۷۰ که اقبال زیادی نزد مخاطب داشت، بیننده جذب کند یا خیر.

ضمن اینکه این گفتگو یک بار دیگر یادآور حضور مدیرانی از جنس مجید رضابالا، محسن مهاجرانی و … است که برای خروجی باکیفیت آنتن همه خود را هزینه می کردند و طرح ها و فیلمنامه هایی را که بارها تا نزدیکی توقیف رفته، یا حتی توقیف شده بودند، دوباره احیا کرده و نجات داده اند.

نظر مخاطب؛ نقد به «مهمان ما باشید»

هفته گذشته یکی از مخاطبان گزارش هفت روز سیما نقدی را به یکی از آیتم های تبلیغی تلویزیون مطرح کرده و خواستار واکنش مسئولان به آن شده بود. در این نظر آمده بود که «صدا و سیما مدتی است بین تبلیغات در بسته ای تحت عنوان «مهمان ما باشید» به تبلیغ برنامه ها می‌پردازد، اگر اهل رسانه باشید، می فهمید که این اقدام اگر درست اجرا بشه و تنها دستاورد دوره تحول باشه باز هم کار بزرگی‌ست، متاسفانه از آغاز امسال این بسته فقط به اعلام عنوان برنامه و شبکه پخش کننده بسنده کرده و ساعت پخش برنامه در این بسته ها اعلام نمی‌شه و موجب الکن شدن این اقدام و صرفاً رفع تکلیف بودنش شده، خواهشا علت این کاستی رو پیگیری بفرمایید».

آیتم «مهمان ما باشید» در فواصل برنامه ها و سریال های مختلف و به صورت میان برنامه های متعدد از شبکه های سیما پخش می شود. نقطه قوت این آیتم این است که برنامه ها و سریال های همه شبکه های سیما را معرفی می کند و می تواند برای مخاطبی که حتی ممکن است شبکه ای را پیگیری نکند و برنامه هایش را نبیند، تبلیغی باشد تا از دیگر برنامه ها و سریال های تلویزیون هم با خبر شود. با این حال نقطه ضعف این آیتم همین است که گاهی شبکه پخش کننده اثر هم مشخص نیست و ساعت پخش معلوم نیست. درواقع زحمتی که تلویزیون برای این آیتم می کشد صرفاً تیزرهایی است از محصولات تلویزیون که مخاطب هدف نمی داند اساساً آن محصول را در نهایت چگونه باید تماشا کند؟!