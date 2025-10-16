مجتبی شکوری این بار به درستی نقد شد؛ چه کسانی کاسبی را تاب نیاوردند؟

خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۴ مهر می‌توانید با شماره ۲۱۷ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ محمد کاسبی

محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت تلویزیون، تئاتر و سینما در ۷۴ سالگی و بر اثر عوارض بیماری از دنیا رفت و ۲ روز پیش مراسم تشییع او با حضور جمع کثیری از مردم در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. او از نسل بازیگران دغدغه مندی بود که اولین تئاتر انقلابی را همزمان با انقلاب اسلامی در تئاتر شهر به صحنه برد و در دوران دانشجویی نمایشنامه‌های مختلفی را اجرا کرد. در سینما و از دهه ۶۰ در فیلم‌های مختلفی بازی کرد از «توبه نصوح» گرفته تا فیلم «پدر».

وی با کارگردان‌هایی مثل مجید مجیدی، محمدرضا هنرمند، شهریار بحرانی و حتی در تلویزیون با چهره‌هایی چون داوود میرباقری همکاری کرد. کاسبی در تلویزیون هم مثل سینما توانمندی‌های خوبی از خود به نمایش گذاشت و در این مدیوم هم توانست محبوب شود. نشان محبوبیتش هم همین است که حضورش در سریال «خوش رکاب» و در نقش یک راننده کامیون آنقدر به دل این قشر نشست که بعد از درگذشتش ویدئویی از ماشین‌های بزرگ و سنگین پخش شد که همه تصویری از محمد کاسبی را روی ماشین خود گذاشته بودند و به نوعی به او ادای احترام کردند.

کاسبی ابایی هم نداشت که نظرش را درباره مسایل اعتقادی اش به صراحت بیان کند و از علایقش به راحتی سخن بگوید. او در یکی از گفتگوهایش، درباره احساسش نسبت به شهید سردار سلیمانی با چشمانی که قطره‌های اشک در آن دیده می‌شد، گفته بود «من عاشق چشم‌های شهید سردار قاسم سلیمانی بودم. چشم‌های او خمار عشق بود. به خدا. ما خودمان مست چشم‌های دیگری هستیم.»

در مراسم ختم کاسبی نیز، چهره‌های فرهنگی و هنری بسیاری حاضر بودند و از او با ویژگی‌ها و القاب مختلفی یاد شد. مسعود ده‌نمکی او را «ابوذر زمان» خواند؛ لقبی که واکنش‌هایی هم برانگیخت و حسام الدین سراج خواننده در همان مراسم با هشداری دلسوزانه بیان کرد که «از این کلیشه‌سازی‌ها استفاده نکنیم». مجیدی هم از این گفت که در دهه ۶۰ او را تاب نیاوردند و توضیحی درباره اینکه چه کسانی تاب نیاوردند ارائه نداد.

جنجال هفته؛ بازتاب‌های یک شعر اشتباهی

حضور مجتبی شکوری در برنامه کتابی سروش صحت با نام «اکنون» واکنش گسترده‌ای برانگیخت. او که حضورش در «کتاب باز» با اقبال زیادی مواجه شده بود بعد از مدت‌ها حضور در خارج از ایران به برنامه «اکنون» آمد این بار اما واکنش‌ها نسبت به حضورش در برنامه با موجی از انتقاد همراه شد. شکوری در این برنامه شعری از معینی کرمانشاهی را به مولانا نسبت داد و پیش از او نیز همین اشتباه را انوشه شخصی که بارها به عنوان روانشناس معرفی شده بود در برنامه «دورهمی» مدیری مرتکب شد.

در یک هفته اخیر این ویدئوها و نسبت دادن اشتباه این شعر به مولوی بارها در فضای مجازی و رسمی رسانه‌ها نقل شد و خیلی‌ها نتوانستند از این اشتباه آن هم در برنامه‌ای که محورش کتاب است و شخص مجتبی شکوری که هر از گاهی با روایتی از کتاب‌ها به این برنامه می‌آمد چشم پوشی کنند.

برخی با اشاره به «واکنش منفعلانه مجری» از رفتار سروش صحت گلایه کردند و حتی شعرخوانی مسعود فراستی را مرور کردند که آن زمان هم با اینکه برنامه ضبطی بود اما این اشتباه اصلاح نشد. خبرگزاری کتاب ایبنا با یادداشتی تحت عنوان «ادبیات سلبریتی‌زده در عصر بحران ادبیات» این چنین نوشت که «از وقتی ادبیات جدی و اصیل هرچه بیشتر به محاق رفت، طنز متفکرانه کمرنگ شد و نگاه سانتی‌مانتال و توأم با شیفتگی به پدیده‌ها جای نگاه و تفکر واقعاً نقادانه را گرفت، جماعتی پیدا شدند که با مقادیری شهرت و اعتمادبه‌نفس و البته خوش‌مشربی با اهالی ادبیات و رسانه، عرصه ادبیات را فتح کردند و شعر و داستان و ترجمه به چاپ رساندند.»

به نظر تحلیلگران و منتقدان این رویداد فراتر از یک لغزش ساده بود و حداقل از این برنامه انتظار چنین خطایی را نداشتند.

روز خاص هفته؛ حافظ و شیراز در ایران جان

روز حافظ گذشت و باز هم حسرت ویژه برنامه‌ای در خور شان این شاعر و شخصیت نامدار ملی برایمان باقی ماند. در حالی که ۲۰ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز حافظ» ثبت شده و هر سال رویدادهای مختلفی هم با حضور مردم و دوستداران ادبیات فارسی برگزار می‌شود، تلویزیون نتوانست برنامه‌ای ویژه و درخور این شاعر جهانی برپا کند و صرفاً در کنداکتور شبکه‌های اصلی، با تفال زدن به حافظ یا برنامه‌های ثابت گفتگومحور که یک قسمت را هم به حافظ اختصاص دادند در این باره صحبت شد.

جالب اینکه همین هفته پویش «ایران جان» که توسط صداوسیما با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنر، اجتماعی، اقتصادی و … استان‌های ایران اجرا می‌شود به شیراز رفته بود؛ شهری که مزار حافظ در آن است و می‌توانست محور یک برنامه چند روزه ملی درباره شعر، اندیشه و جایگاه سترگ او در فرهنگ ایرانی باشد. اما این فرصت طلایی هم صرف چند گفتگوی پراکنده شد.

حافظ فقط شاعر غزل‌های عاشقانه نیست، دیوان او در خانه بسیاری از ایرانی‌ها کنار قرآن نگهداری می‌شود، فال حافظ بخشی از حافظه جمعی ماست، و بسیاری از منتقدان ادبی و پژوهشگران جهانی درباره او نوشته اند.

تلویزیون هنوز برنامه برند و شناخته شده‌ای درباره پرداخت به ادبیات، شاعران و شخصیت‌های ملی که در جهان هم شناخته شده هستند ندارد و برنامه‌هایی مثل «قند پهلو» و … هم در ادامه برندهای باسابقه قبلی است. اگرچه که احیای همین برندها که در مرکز سیمرغ صورت گرفت اتفاقی ویژه است اما برگ برنده دوره مدیریتی اخیر می‌تواند راه اندازی برندی ویژه برای چنین مناسبت‌ها و چهره‌هایی باشد.

حتماً اگر قرار باشد رسانه‌ای، پاسدار زبان و ادبیات فارسی باشد بخش عمده بار چنین مسئولیتی بر عهده تلویزیون است. پویش «ایران جان» اتفاق بسیار مغتنمی است که در چند ماه اخیر در صداوسیما شکل گرفته اما این ماموریت تازه می‌تواند فراتر از اختصاص سهمی از آنتن به شبکه‌های استانی ظرفیت و ارزش افزوده بیشتری خلق کند.

پیشنهاد هفته؛ الگوریتم

ابوالفضل صفری تهیه کننده سریال‌های پلیسی و امنیتی تلویزیون این روزها اثر جدیدی روی آنتن به نام «الگوریتم» دارد که بیژن میرباقری کارگردانی اش کرده است.

این سریال که بر اساس فیلمنامه‌ای از آرش قادری با بازنویسی بیژن میرباقری ساخته شده، قرار است در ۵۲ قسمت پخش شود. بهادر زمانی، مهدی زمین‌پرداز، پیام احمدی‌نیا، محسن قصابیان و امیرکاوه آهنین‌جان، از جمله بازیگران سریال هستند و از این ترکیب برمی آید که قرار نبوده عوامل سراغ بازیگران همیشگی و تکراری بروند.

شروع سریال از همان ابتدا قصه گو و با ایجاد تعلیق‌هایی همراه بود و نقش متفاوتی برای زمین پرداز تقویر شد.

این سریال هر شب از شبکه سه سیما پخش می‌شود.