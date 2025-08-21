گلستان؛ نماد وحدت و همدلی شیعه و سنی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر پنجشنبه در دیدار اعضای شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان گلستان، ضمن تأکید بر اهمیت همدلی و وحدت در میان اقوام و مذاهب مختلف در گلستان، به تاریخچه اولین همایش علمای شیعه و سنی که اوایل انقلاب با محوریت نماینده ولی فقیه برگزار شد اشاره کرد و گفت: این همایش که در اوج نا آرامی‌های اولیه انقلاب برگزار شد، نقطه عطفی در شکل‌گیری روحیه وحدت در استان بود که بعدها به سایر استان‌ها منتقل شد.

وی افزود: گلستان نه تنها به عنوان محور وحدت و همدلی شناخته می‌شود، بلکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نشان داد که اقوام مختلف استان با تمام توان و بصیرت از کشور و نظام دفاع کرده و دشمن را به زانو در می‌آورند. در این استان، ۱۷ قوم مختلف زندگی می‌کنند و همه اقوام در مدیریت و پیشبرد امور استان سهیم هستند.

استاندار گلستان همچنین با اشاره به نقش برجسته آیت‌الله نورمفیدی در تقویت این همبستگی و وحدت در استان، خاطرنشان کرد: همدلی و وحدت موجود در استان، گلستان را به نمونه‌ای از ایران همدل و قوی تبدیل کرده است.