حجت‌الاسلام سید حسین ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگارمهر، به مناسبت روز جهانی مسجد اظهار کرد: مسجد از منظر اسلام، مهم‌ترین پایگاه و نماد دینی محسوب می‌شود که در آن عبودیت خداوند متجلی و هویت فردی و اجتماعی مسلمانان تقویت می‌شود.

وی با اشاره به کارکردهای تاریخی و معاصر مسجد گفت: مسجد مأمن بندگان الهی و مطمئن‌ترین پایگاه برای عبودیت، تقویت هویت دینی، آموزش معارف و مدیریت امور اجتماعی در جوامع اسلامی است.

ابراهیمی با بیان اینکه مسجد تنها محل نماز و عبادت فردی نیست، افزود: مسجد پایگاهی برای تحکیم باورهای دینی، رفع شبهات و مقابله با شایعاتی است که علیه جامعه دینی مطرح می‌شود، مطمئن‌ترین جایگاه برای آموزش تعالیم دینی، تقویت انگیزه‌های معنوی و بصیرت‌یابی در حوزه اعتقادی، معنوی و اخلاقی مسجد است.

وی از مسجد به عنوان مرکز فرماندهی و مدیریت صحیح امور عام‌المنفعه اجتماعی یاد کرد و گفت؛ در صدر اسلام، مسجد علاوه بر محل ویژه عبادت، مرکز تعلیم و تعلم، پایگاه تجمع نیروهای نظامی و محل شور و تصمیم‌گیری درباره نیازها و حوادث بزرگ جامعه اسلامی بود.

امام جمعه زرندیه با اشاره به سابقه تاریخی مساجد ادامه داد: چنانچه تاریخ اسلام را مرور کنیم می‌بینیم که بسیاری از تصمیم‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی در مسجد اتخاذ می‌شد، پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) مساجد را به‌عنوان سنگر اصلی حفظ و گسترش اسلام قرار داده بودند.

وی با بیان اینکه مساجد در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: همان‌طور که در اوایل انقلاب، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، مساجد محل انجام همه مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه بودند، امروز هم می‌توانند همان کارکردهای محوری را ایفا کنند، در آن سال‌ها، مساجد محل سازمان‌دهی نیروهای مردمی، پشتیبانی جبهه‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی بودند.

ابراهیمی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا، دیندار و مقاوم داشته باشیم باید به مسجد بازگردیم، مسجد تنها یک مکان عبادی نیست، بلکه نهادی اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و مدیریتی است، مساجد می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی و معنوی خود، همچنان کانون وحدت، ایمان و خدمت به جامعه اسلامی باشند.

وی با اشاره به اهمیت روز جهانی مسجد گفت: این روز فرصتی است تا همه ما اهمیت این نهاد مقدس را به‌خوبی درک کنیم و برای تقویت جایگاه آن در زندگی فردی و اجتماعی خود بکوشیم.