به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری شنبه شب در نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت و بهداشت و درمان با دانشگاه علوم پزشکی، بر بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی و میدانی سمن‌ها در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتباط مستقیم با مردم و جامعه هدف اظهار کرد: سمن‌ها به واسطه حضور مستمر در بطن جامعه، شناخت دقیق‌تری از مسائل، نیازها و چالش‌های موجود دارند و از این رو می‌توانند در شناسایی مشکلات، ارائه راهکارهای اجرایی و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: بسیاری از مسائل و آسیب‌ها پیش از آنکه در قالب گزارش‌های رسمی و آمارهای اداری نمایان شوند، توسط سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح جامعه مشاهده و رصد می‌شوند؛ بنابراین بهره‌گیری از تجربیات و ظرفیت‌های این تشکل‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و اثربخش‌تر منجر شود.

اکبری با تأکید بر جایگاه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دستگاه تخصصی این حوزه خاطرنشان کرد: مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و با برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک، زمینه مشارکت فعال سمن‌ها در حل مسائل فراهم شود.

وی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد صرفاً مطالبه‌گر نیستند، بلکه دارای دانش، تجربه و ظرفیت اجرایی ارزشمندی هستند و می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در ارتقای شاخص‌های سلامت ایفای نقش کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همچنین بر ضرورت تداوم ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات تخصصی مستمر، ایجاد سازوکار مشخص برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های حوزه سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز حل مؤثرتر مسائل و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان باشد.

در این نشست، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت و بهداشت و درمان به بیان مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی نیز توضیحات و پاسخ‌های لازم را در خصوص موضوعات مطرح‌شده ارائه کردند.