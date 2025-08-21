دستبند پلیس گالیکش بر دستان اراذل و اوباش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون جهان تیغ اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر حضور سه نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در سطح حوزه استحفاظی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام رصدها و اقدامات پلیسی، محل اختفا متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیات پلیسی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش گفت: پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطعانه و قانونی خواهد کرد.