به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که جنایت آتش زدن مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ میلادی، بخشی از طرح صهیونیستی برای یهودی سازی شهر قدس و محو هویت آن است.

وزارت خارجه یمن در این بیانیه افزود: اقدامات غیرقانونی و حفاری‌هایی که امروز رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی انجام می‌دهد، در راستای تکمیل جنایت آتش زدن مسجدالأقصی و در چارچوب طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» است.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد که نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه در راستای تلاش‌های این رژیم برای در هم شکستن مقاومت و اشغال کامل فلسطین است.

وزارت خارجه یمن در این بیانیه، مقاومت مردم غزه را بزرگترین مانع در برابر تحقق رؤیای نیل تا فرات اسرائیل دانست و اعلام کرد که عملیات نظامی یمن در دریای سرخ و باب المندب در راستای حمایت از غزه است.

این وزارتخانه از رژیم‌هایی که در حال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند خواست که در مواضع خود تجدید نظر کرده و به مواضع ملت‌های خود در مخالفت با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی احترام بگذارند.