۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۱

زلزله فشم خسارتی نداشت

زلزله فشم خسارتی نداشت

شمیرانات-فرماندار شمیرانات گفت: زلزله فشم خسارتی نداشت.

حسین توکلی کجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در پی وقوع زلزله اخیر در بخش رودبارقصران به سرعت بررسی تیم‌های ارزیاب آغاز شد.

وی گفت: براساس گزارش دستگاه‌های عضو ستا، مدیریت بحران شمیرانات خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

وی اضافه کرد: بنده نیز به محض وقوع زلزله در همان ساعات اولیه از منطقه رودبارقصران به صورت میدانی بازدید کردم، تا وضعیت موجود را از نزدیک بررسی کنم، خوشبختانه مشکلی در منطقه ایجاد نشده است.

لازم به ذکر است در ساعت ۰۰:۰۰ زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳/۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) منطقه رودبارقصران شهرستان شمیرانات را لرزاند.

