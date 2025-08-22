به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ارتحال پیامبر اعظم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، فضای شهر سنندج صبح جمعه حال و هوایی متفاوت داشت؛ خیابانهای اصلی شهر آکنده از نوای عزاداری، پرچمهای سیاه و سبز، و حضور پرشور مردمی بود که در کنار عزاداری مذهبی، همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین فریاد زدند.
از نخستین ساعات روز، مسیر میدان آزادی تا میدان انقلاب مملو از عزادارانی بود که پرچمهای عزا بر دوش داشتند و در میان صفوف هیئتهای مذهبی، با نوای «یا رسولالله» و «یا حسن» به سوگ نشستند.
صدای سینهزنیها و مرثیهخوانیها در خیابانها طنینانداز شده بود و فضای شهر حالتی معنوی و حزنانگیز داشت.
در کنار این مراسم مذهبی، راهپیمایی «جمعههای خشم» نیز شکل گرفت؛ جایی که عزاداران در حین حرکت به سمت میدان انقلاب، با فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» خشم خود را علیه کشتار کودکان و مردم بیدفاع غزه ابراز کردند.
در میان جمعیت، حضور خانوادهها جلوهای خاص به مراسم بخشیده بود.
روحانیون و مداحان اهلبیت (ع) در طول مسیر، با اشاره به رحمت بیپایان پیامبر اسلام و صبر و بردباری امام حسن مجتبی (ع)، بر اهمیت وحدت امت اسلامی و حمایت از مظلومان تأکید کردند.
با رسیدن دستههای عزادار به میدان انقلاب، مراسم به اوج خود رسید. پرچمهای عزاداری در اهتزاز بود و فضای میدان با شعارهای همبستگی با مردم فلسطین همراه شد.
این مراسم در حالی به پایان رسید که سنندج بار دیگر نشان داد چگونه میتواند آئینهای مذهبی را با حرکتهای اجتماعی در هم آمیزد و جلوهای از ایمان، وحدت و بیداری اسلامی را به نمایش بگذارد.
نظر شما