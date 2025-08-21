آغاز مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر از جمعه ۳۱ مردادماه به مدت سه شب، از ساعت ۲۰ در حسینیه اعظم هلال رضوی ارومیه برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود و از ساعت ۱۸ نیز موکب‌های اربعینی در میدان دفاع مقدس و ابتدای خیابان وحدت، اقدام به پذیرایی از عزاداران می‌کنند.

در حاشیه این مراسم، «حسینیه کودکان رضوی» ویژه برنامه‌های فرهنگی برای نوجوانان و نونهالان تدارک دیده و گروه سرود «یاران خراسانی» نیز به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

این برنامه به همت دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود.