به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌ها، مساجد و بقاع متبرکه استان گیلان از شامگاه پنجشنبه شاهد حضور پرشور مردم عزادار و مؤمن این دیار بوده است که با برپایی مجالس روضه‌خوانی، نوحه‌سرایی، دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی، در غم رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت کریم اهل بیت (ع) به عزاداری پرداخته‌اند.

از صبح امروز نیز حرکت دسته‌جات عزاداری در خیابان‌ها و کوچه‌های شهرهای مختلف استان ادامه دارد حضور پرشور مردم در این آئین‌ها جلوه‌ای از عشق و ارادت دیرینه مردم گیل و دیلم به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشته است.

برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پخش نذری، پخت آش و غذا و حضور هیئات مذهبی در سطح شهر، از جمله جلوه‌های دیگر این سوگواری عظیم است که با شور و حال خاصی برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش‌های دریافتی از خبرنگاران مهر در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان، مراسم‌های عزاداری در اماکن مذهبی گیلان از جمله بقعه متبرکه آقا سید جلال‌الدین اشرف در آستانه‌اشرفیه، امامزاده هاشم (ع) در سراوان رشت، امامزاده ابراهیم و اسحاق (ع) در شهرستان شفت، خواهر امام در رشت و دیگر بقاع متبرکه، با حضور گسترده مردم همچنان ادامه دارد.

آئین‌های عزاداری مردم گیلان در روز ۲۸ صفر، جلوه‌ای باشکوه از ارادت به پیامبر مهربانی‌ها و خاندان مطهر ایشان است؛ ارادتی که نسل به نسل منتقل شده و در مناسبت‌هایی چون این روزهای حزن‌انگیز، با شکوهی مثال‌زدنی نمود پیدا می‌کند.