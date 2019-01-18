افزایش شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری در کلمبیا به ۲۱ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع وابسته به پلیس کلمبیا از افزایش شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری شده در برابر دانشکده پلیس بوگوتا پایتخت کلمبیا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، شمارش کشته شدگان این انفجار که پنجشنبه صبح در جنوب بوگوتا رخ داد، به ۲۱ نفر افزایش پیدا کرده است.

این منابع بیان کردند که ۶۸ نفر نیز بر اثر این انفجار زخمی شده اند که ۵۸ نفر از آنها از بیمارستان ترخیص شده اند.

شایان ذکر است که «ایوان دوکه» رئیس جمهور کلمبیا انفجار این خودروی بمب گذاری شده را یک «اقدام تروریستی تأسف بار... علیه نیروی پلیس کلمبیا» خوانده و گفته بود که به رغم حضور در یک نشست امنیتی در غرب کشور، در حال بازگشت به پایتخت است.

دوکه سه روز عزای عمومی به دنبال این حمله اعلام کرده است.

وی در ادامه افزوده بود که به نیروهای امنیتی کلمبیا دستور داده است تا عاملان این حمله تروریستی را به سرعت یافته و آنان را به دست عدالت بسپارند.

هنوز مشخص نیست که آیا مهاجم یا مهاجمان موفق به فرار شده و یا در همان محل انفجار کشته شدند.

گفتنی است که قبلا اعلام شده بود که بر اثر این انفجار ۹ تن کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شده اند.