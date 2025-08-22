عزت اللهی: بازی با الوحده آسان نیست؛ انگیزه ۱۰۰ درصدی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شباب الاهلی و الوحده در هفته دوم لیگ ادنوک امارات فردا شنبه اول شهریور و به میزبانی ورزشگاه آل نهیان رو در روی هم قرار می‌گیرند.

سعید عزت اللهی هافبک ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی در رابطه با این دیدار اظهار داشت: این تیم از بازیکنان باکیفیت و باتجربه‌ای برخوردار است که می‌توانند در لیگ رقابت کنند.

او تأکید کرد: دیدار پیش‌روی دو تیم در هفته دوم لیگ حرفه‌ای ادنوک آسان نخواهد بود.

عزت‌اللهی گفت: ما کاملاً برای بازی آماده هستیم و از کادر فنی انگیزه ۱۰۰ درصدی گرفته‌ایم. تمام تلاشمان را می‌کنیم که عملکرد خوبی داشته باشیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.

لازم به ذکر است که در جدول لیگ ادنوک، هر دو تیم سه امتیازی هستند و بر حسب تفاضل گل تیم الوحده در صدر و شباب الاهلی در جایگاه سوم قرار گرفته اند.