قیمت نفت در نوسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نوسانات قیمت نفت طی روزهای شنبه تا چهارشنبه نشان داد که بازار همچنان بهشدت حساس به اخبار ژئوپلیتیک است و حتی کوچکترین سیگنالها از مذاکرات صلح یا تهدید تحریمها، میتواند روند قیمتها را تغییر دهد.
هفته با روندی نزولی آغاز شد. در روز شنبه، قیمت نفت تحت تأثیر انتظار برای گفتوگوی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین کاهش یافت. فعالان بازار احتمال میدادند که این نشست میتواند منجر به کاهش تحریمهای روسیه و در نتیجه افزایش عرضه نفت شود. اقدامی که کاهش قیمت نفت را به دنبال دارد.
در همین روز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۹۹ سنت کاهش، معادل ۱.۴۸ درصد افت کرد و به ۶۵ دلار و ۸۵ سنت رسید. نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۱.۱۶ دلاری، در سطح ۶۲ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.
کاهش قیمتها تنها ناشی از تحولات سیاسی نبود. دادههای اقتصادی چین نیز از افت رشد تولید صنعتی حکایت داشت که این موضوع فشاری بر افزایش قیمت نفت وارد میکرد. به بیان دیگر، این موضوع نگرانیها نسبت به ضعف تقاضای انرژی در بزرگترین واردکننده نفت جهان را تشدید و فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد.
روز دوشنبه قیمتها تغییر چندانی نکردند و با نوسان جزئی همراه شدند. برنت با رشد اندک ۹ سنتی به ۶۵ دلار و ۹۴ سنت رسید و نفت وستتگزاس نیز تنها هفت سنت افزایش یافت و در سطح ۶۲ دلار و ۸۷ سنت معامله شد.
علت اصلی این ثبات، تمرکز بازار بر دیدار میان ترامپ و ولادیمر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، بود. از یکسو، احتمال تشدید تحریمهای ثانویه علیه خریداران نفت روسیه وجود داشت و از سوی دیگر، امکان گام برداشتن به سوی توافق صلح نیز مطرح بود.
اظهارات مقامات آمریکایی نیز این فضای دوگانه را تأیید میکند. پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، با انتقاد از تداوم خرید نفت روسیه توسط هند، آن را عاملی برای تقویت ماشین جنگی مسکو دانست. چنین موضعگیریهایی مانع از افت بیشتر قیمتها در سایه مذاکرات شد و بازار را در وضعیت پایدار نگه داشت.
روز سهشنبه قیمت نفت بار دیگر نزولی شد. نفت برنت با ۳۷ سنت کاهش به ۶۶ دلار و ۲۳ سنت رسید و وستتگزاس اینترمدیت نیز با ۳۸ سنت افت در سطح ۶۳ دلار و ۴ سنت معامله شد.
آنطور که رویترز گزارش داد، تحلیلگران پیشبینی میکردند که در صورت موفقیت مذاکرات و لغو بخشی از تحریمهای نفتی روسیه، مازاد عرضه در بازار تشدید شود. برخی حتی احتمال دادند که قیمتها در سهماهه پایانی سال جاری و سهماهه نخست ۲۰۲۶ تا سطح ۵۸ دلار در هر بشکه کاهش یابد.
هرچند زلنسکی مذاکرات مستقیم با ترامپ را مثبت ارزیابی کرد، اما نگرانیها نسبت به اینکه آمریکا ممکن است برای پایان سریع جنگ، شرایط مطلوب روسیه را بپذیرد، همچنان پابرجا بود. این ابهامها قیمت نفت را نزولی کرد.
در روز چهارشنبه، بازار اندکی از افتهای روز قبل فاصله گرفت و شاهد بازگشت جزئی قیمتها بود. برنت با افزایش ۱۴ سنتی به ۶۵ دلار و ۹۳ سنت رسید. وستتگزاس اینترمدیت نیز با ۳۷ سنت رشد در سطح ۶۲ دلار و ۷۲ سنت معامله شد.
این رشد محدود ناشی از تعدیل انتظارات بازار نسبت به توافق سریع میان طرفین جنگ بود. هرچند خوشبینیها نسبت به صلح ادامه داشت، اما اظهارات ترامپ درباره احتمال ارائه پشتیبانی هوایی به اوکراین و تردیدها درباره تمایل واقعی روسیه برای توافق، مانع از کاهش بیشتر قیمتها شد.
آنطور که رویترز گزارش داد، تحلیلگران معتقد هستند که احتمال دستیابی به راهحل سریع برای پایان جنگ ضعیف است. همین ارزیابی منجر میشود که بازار با رشد جزئی مواجه شده و از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری شود.
نوسان قیمت نفت در هفته جاری بیش از هر چیز تحت تأثیر تحولات سیاسی مرتبط با جنگ اوکراین و مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا، با رهبران روسیه و اوکراین بود. از شنبه تا سهشنبه روند کلی کاهشی بود که دلیل اصلی آن امیدواری به کاهش تحریمهای روسیه، صلح روسیه و اوکراین و افزایش عرضه جهانی نفت بود. اما در روز چهارشنبه، با افزایش تردیدها نسبت به صلح فوری میان روسیه و اوکراین، قیمتها اندکی افزایش یافتند.
عوامل بنیادین بازار نیز در این روند بیتاثیر نبودند و کماکان ضعف تقاضای چین عاملی برای کاهش قیمت نفت عنوان میشود. با این حال، بازار نفت در شرایطی شکننده قرار دارد.
