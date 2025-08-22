اعلام جزییات جشنواره تلویزیونی مستند در برنامه «نردبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، دویست و پنجاه و نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۳۱ مرداد روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
این قسمت از نردبان، در گفتوگو با دبیر نهمین جشنواره تلویزیونی مستند، جزییات این رویداد را تشریح میکند.
حسین زارعزاده مدیر شبکه مستند سیما و دبیر نهمین جشنواره تلویزیونی مستند مهمان «نردبان» این هفته است؛ او در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره جزییات برگزاری این رویداد سخن گفته و جدیدترین اخبار پیرامون آن را تشریح میکند.
نهمین جشنواره تلویزیونی مستند در ۵ بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری-خبری» برگزار میشود و شرکتکنندگان تا دهم شهریور ماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
نیما عسگری فیلمساز مستند، دیگر مهمان برنامه «نردبان» است. وی در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره محیطبان و محیط زیست و تجربه خود از ساخت مستندهایی در این ژانر سخن میگوید.
وی همچنین نکاتی درباره شهید محمود شهمرادی از شهدای محیط بان بیان میکند.
مرحوم محمود شهمرادی، دومین شهید پارک ملی گلستان پس از شهید کاظم (یاسر) مصدق در سال جاری است که به دست شکارچیان غیرمجاز و با شلیک مستقیم گلوله جان باخته است.
در بخش عکس مستند، محمد عطایی محمدی، درباره عکاسی مستند صحبت میکند. ضمن اینکه هادی دهقان پور نیز درباره مجموعه عکس خود با عنوان «کار در کورههای آجرپزی» صحبت میکند.
این قسمت از برنامه نردبان به مناسبت روز مسجد، سراغ فیلمهای مستند و کتاب با موضوع مسجد رفته است.
در این بخش، فیلمهای مستند «جامع فهرج»، «تاریخانه دامغان»، «مسجد جامع یزد» و «مسجد جامع شیخ لطف الله» مرور، و کتاب «سبکشناسی معماری ایرانی» نوشتهی محمد کریم پیرنیا معرفی میشود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکهی مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۲۴ و ۱۴:۳۰ است.
