بررسی جزئیات نهمین جشنواره تلویزیونی مستند در «نردبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌، دویست و پنجاه و هشتمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» امروز جمعه ۲۴ مرداد روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود. این قسمت از «نردبان»، مروری بر نهمین جشنواره‌ تلویزیونی مستند دارد که فراخوان آن هفته گذشته منتشر شده است.

اصغر احمدپور تهیه کننده برنامه در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره‌ جشنواره‌ تلویزیونی مستند و دوره‌ جدید آن سخن می‌گوید. نهمین جشنواره‌ تلویزیونی مستند در ۵ بخش‌ اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری-خبری» برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان تا دهم شهریور فرصت دارند در سایت جشنواره ثبت‌نام و آثار خود را ارسال کنند.

علیرضا قاسم‌خان کارگردان، دیگر مهمان این هفته است. او در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره‌ تجربه‌ ساخت فیلم مستند «تکیه دولت» سخن می‌گوید. همچنین برش‌هایی از این فیلم مستند روی آنتن می‌رود.

این فیلم مستند، درباره‌ روند ساخت تکیه دولت در دوره ناصری و تاثیر این بنا بر فرهنگ و هنر آن دوره است. ساختمانی مهم و معتبر که از نظر معماری خاص بوده و به پایگاهی برای هنر تعزیه‌ پایتخت تبدیل شده بود، اما امروز از آن خاطرات طلایی، چیزی باقی نمانده است. این مستند ۵۲ دقیقه‌ای شامل تصاویر و اسناد آرشیوی و تاریخی و تصویرسازی‌های کامپیوتری است و ایوب آقاخانی گفتار متن آن را خوانده است.

در بخش عکس مستند، ۳ اثر از ۳ عکاس که در آثار منتخب هشتمین جشنواره‌ تلویزیونی مستند حضور داشتند، در برنامه پخش می‌شوند. مجموعه عکس‌ «مقنی‌های یزد» که توسط علی حسن‌زاده عکاسی شده است، به نمایش درمی‌آید و نسیم همتی و شمال شکیبایی درباره‌ عکس‌های خود سخن می‌گویند.

جعفر صادقی فیلمساز مستند که سال گذشته برنده‌ سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم فجر شده است، پرونده «پیشنهاد تماشای فیلم مستند» را دنبال می‌کند و فیلم مستند «داهومی» به کارگردانی ماتی دیوپ را معرفی می‌کند. این اثر مستند، ۲۶ گنجینه‌ سلطنتی از پادشاهی داهومی (در بنین امروزی) را شرح می‌دهد که در موزه‌ای در فرانسه نگهداری می‌شد. بررسی چگونگی بازگرداندن این آثار از فرانسه به بنین و واکنش مردم بنین سوژه‌ اصلی فیلم است.

این فیلم در بخش رقابت اصلی هفتاد و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به نمایش درآمد و در آنجا برنده جایزه برتر جشنواره، یعنی خرس طلایی شد.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور ضبط شده که با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت 12 بامداد و ۱۴:۳۰ است.