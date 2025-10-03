مروری بر «خاطرات روستا» در گفتگو با فرهاد ورهرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، دویست و شصت و پنجمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۱۱ مهر روی آنتن شبکهی مستند سیما میرود.
فرهاد ورهرام، فیلمساز سینمای مستند مهمان «نردبان» این هفته است. وی در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره موضوع «فیلمسازی مستند و خاطرات روستا»، سخن میگوید. همچنین برشهایی از مجموعه مستند «خاطرات روستا» و تعدادی دیگر از آثار وی مرور میشود.
فرهاد ورهرام از پیشکسوتان سینمای مستند است؛ او فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۵۲ آغاز کرد و تاکنون در زمینههای فیلمبرداری، کارگردانی، تحقیق و عکاسی فعالیتهای مختلفی داشته است. بخش مهمی از فعالیتهای وی به مطالعات مردمشناسانه و مونوگرافی اختصاص دارد. ورهرام فیلمهای مستند متعددی در حوزهی هویت فرهنگی اقوام ایرانی و معرفی آن ساخته است که از آن جمله میتوان به «تاراز»، «گلاب»، «نخل»، «بازار در اردهال»، «یاد و یادگار» و «خاطرات روستا» اشاره کرد.
فیلم مستند «خاطرات روستا» با نگاهی مردمشناسانه به روستاهای ایران، پیشینه و هویت فرهنگی تاریخی آنان را معرفی میکند. این مجموعه مستند تولید شبکه مستند سیما است.
بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اختصاص به پرونده «غزه» دارد و موضوع «انعکاس تصویر غزه و فلسطین در رسانهها» مورد بررسی قرار میگیرد. در این بخش، مصاحبه اختصاصی با ایمان محمد عکاس و خبرنگار فلسطینی روی آنتن میرود و تعدادی از عکسهای او مرور میشود. در بخش «کتاب مستند» نیز، ۲ اثر درباره «مدرسه» مرور میشود که یکی از آنها به صورت مستقیم و دیگری به صورت غیرمستقیم به این موضوع میپردازند.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۲۴ و ۱۴:۳۰ است.
