خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مشهد مقدس، قبله‌گاه عاشقان ولایت، در روز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) حال و هوای ویژه‌ای به خود گرفته است. موج عظیم جمعیت زائران و دلدادگانی که از سراسر کشور و حتی از کشورهای همسایه، خود را به این بارگاه ملکوتی رسانده‌اند، شهر را غرق در شور و شعور حسینی کرده است. خیابان‌ها مملو از جمعیت، صحن و رواق‌ها لبریز از نوای عزاداری و عطر اشک و توسل است. این حضور گسترده، نشان از عمق ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) دارد و گواهی بر این مدعاست که یاد و خاطره پیامبر اکرم (ص) و سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی (ع)، همواره زنده و پویاست.

شهر مشهد، در چنین ایامی، نه تنها میزبان زائران نوروزی، بلکه پذیرای خیل عظیم عزادارانی است که برای عرض تسلیت به ساحت مقدس ثامن الحجج (ع) و تجدید میثاق با آرمان‌های پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) قدم در این دیار می‌گذارند. این گردهمایی عظیم، فرصتی مغتنم برای بازنگری در سیره نبوی و درس‌آموزی از صبر و استقامت امام حسن مجتبی (ع) است. از این رو، تمامی ارکان نظام شهری و خادمان مردم، با تمام توان در تلاشند تا فضایی امن، آرام و سرشار از معنویت را برای زائران فراهم آورند.

با وجود زیرساخت‌های گسترده و تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان، حجم بی‌سابقه زائران، چالش‌هایی را نیز در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه حمل و نقل و پارکینگ، پدید آورده است. درک این چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی، امری ضروری برای مدیریت بهینه این سیل جمعیت است. گزارش پیش رو، به بررسی دقیق وضعیت ترافیک، ظرفیت پارکینگ‌ها، خدمات ارائه شده توسط نهادهای شهری و مردمی، و همچنین راهنمایی‌هایی برای زائران در این ایام خواهد پرداخت.

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی مشهد

به گفته سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ساعات میانی روز، ترافیک سنگینی از استان‌های مختلف به سمت مشهد مقدس گزارش شده است. این ترافیک، ناشی از حضور پرشور زائران و عزادارانی است که برای شرکت در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به مشهد سفر کرده‌اند و همچنان بر حجم آن افزوده می‌شود.

با توجه به حجم بالای خودروهای ورودی به شهر، ظرفیت بیشتر پارکینگ‌های اصلی و موقت در هسته مرکزی شهر تکمیل شده است. در حال حاضر، پارکینگ‌های طاووس، خیابان دکتری، سعدی و جنت همچنان ظرفیت پذیرش خودرو دارند، اما توصیه می‌شود زائران هرچه سریع‌تر برای استفاده از این پارکینگ‌ها اقدام کنند.

با توجه به محدودیت‌های پارکینگ و ترافیک سنگین، به زائران و عزادارانی که قصد تشرف به حرم مطهر رضوی و شرکت در مراسم عزاداری را دارند، اکیداً توصیه می‌شود از وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی برای تردد در سطح شهر استفاده کنند. این امر، به کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفت و آمد کمک شایانی خواهد کرد و از معطلی زائران در ترافیک جلوگیری می‌کند.

تمهیدات گسترده دستگاه‌های اجرایی برای استقبال از زائران در دهه آخر صفر

مجید طهوریان عسکری، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به تمهیدات گسترده شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی برای استقبال از زائران در دهه آخر صفر، اظهار کرد: تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اسکان، خدمات‌رسانی، تسهیل تردد و پشتیبانی از موکب‌داران و کاروان‌های زیارتی در شهر مشهد فراهم شده است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد همچنین افزود: در این راستا، تعامل و همکاری بین شورای ششم و شهرداری مشهد، نقش بسزایی در ارائه خدمات مطلوب به زائران داشته است.

در این ایام، تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادهای مردمی و تشکل‌های فرهنگی و مذهبی، با تمام توان و ظرفیت خود، در تلاش هستند تا زمینه را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری و ارائه خدمات مطلوب به زائران و عزاداران فراهم نمایند. هماهنگی‌های لازم بین این دستگاه‌ها به صورت مستمر در حال انجام است تا بهترین خدمات به زائران ارائه شود.

به منظور رفاه حال زائران و عزاداران، زیرساخت‌های مناسبی برای اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان در سطح شهر مشهد فراهم شده است. همچنین، موکب‌های متعددی در نقاط مختلف شهر برپا شده‌اند که به ارائه خدمات رایگان به زائران می‌پردازند و به عنوان استراحتگاه و محل پذیرایی از زائران، فعالیت می‌کنند.

شهر مشهد در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شاهد حضور بی‌سابقه‌ای از زائران و عزاداران است. این حضور گسترده، که نشان از عشق و ارادت عمیق مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) دارد، با چالش‌هایی در زمینه ترافیک و پارکینگ همراه بوده است. اما با این حال، تلاش‌های هماهنگ مسئولان شهری و نهادهای مختلف، زمینه را برای ارائه خدمات مطلوب و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری فراهم آورده است.

مدیریت ترافیک و ظرفیت پارکینگ‌ها، به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در چنین ایامی، با همکاری پلیس راهور و سازمان‌های مربوطه، در حال پیگیری است. توصیه اکید به استفاده از حمل و نقل عمومی، نه تنها به کاهش بار ترافیکی کمک می‌کند، بلکه تجربه سفری راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر را برای زائران به ارمغان می‌آورد. این همکاری جمعی، نقش حیاتی در روان‌سازی ترددها و جلوگیری از گره‌های ترافیکی ایفا می‌کند.

خدمات گسترده شهری که توسط شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود، گواه تعهد مسئولان به رفاه حال زائران است. از زیرساخت‌های اسکان و تغذیه گرفته تا تسهیلات بهداشتی و درمانی، تمامی جوانب برای خدمت‌رسانی به بهترین نحو ممکن در نظر گرفته شده است. حضور پررنگ موکب‌های مردمی نیز، نشان از روح همدلی و همبستگی اجتماعی در این ایام دارد.

این همبستگی و همکاری میان نهادهای دولتی، مردمی و مذهبی، در کنار حضور معنوی و شورانگیز زائران، تصویری زیبا از وحدت و ارادت به اهل بیت (ع) را به نمایش می‌گذارد. هرچند چالش‌ها وجود دارند، اما روحیه خدمت‌گزاری و عشق به اهل بیت (ع)، انگیزه اصلی برای غلبه بر این موانع است و شهری را می‌سازد که پذیرای خیل عظیم عاشقان با گرمی و صمیمیت است.

مشهد مقدس در این ایام، نمونه‌ای بارز از ارادت ملت ایران به پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) است. با رعایت توصیه‌های مسئولان و همکاری متقابل، می‌توان تجربه‌ای معنوی و به‌یادماندنی را در این سفر زیارتی رقم زد. گزارش‌های میدانی و اظهارات مسئولان، همگی بر این نکته تأکید دارند که خدمت به زائران، اولویت اصلی در این روزهای پرفیض است.