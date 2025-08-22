  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

ورود بیش از ۳ میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

ورود بیش از ۳ میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی

مشهد - جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی از ورود ۳میلیون و ۷۲۲ هزار و ۷۰۲ زائر از ۲۳ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ به مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عسکری اظهار کرد: از ۲۳ تا ۳۰ مرداد تعداد ۸۸۱ هزار و ۱۲۹ نفر از طریق فرودگاه، ۱۳۶ هزار و ۸۰۴ نفر از طریق راه آهن، ۱۶۹ هزار و ۴۷ نفر از طریق وسایل حمل و نقل جاده‌ای و ۳ میلیون و ۶۴ هزار و ۲۶۱ نفر با وسایل حمل و نقل شخصی و تعداد ۲۶۴ هزار و ۴۶۰ نفر به خراسان رضوی و مشهد مشرف شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت اسکان زائران و مسافران در استان اظهار کرد: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در استان ۶۴ درصد و در مشهد ۶۷ درصد بوده است. همچنین میزان اقامت در منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) ۱۵۹ هزار و ۱۶۱ نفر شب بود.

وی افزود: در حوزه بازرسی ۳۰۴ پرونده شکایت به ارزش ریالی ۱۷۰ میلیون تومان تشکیل شده و مبلغ عودت داده شده ۱۵۲ میلیون تومان است.

عسکری تاکید کرد: زائرینی که به هر صورت مشکل اسکان دارند برای اسکان می‌توانند با تلفن ۳۷۰۴۵ تماس برقرار نمایند.

کد خبر 6567764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها