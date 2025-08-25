هشدار هواشناسی سطح زرد جوی برای جنوب و شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از دوشنبه تا پنج شنبه (۳ تا ۶ شهریور) برای شهرستان‌های سرباز، راسک، قصرقند، نیکشهر، مهرستان، سراوان، سیب و سوران، فنوج، لاشار، جنوب ایرانشهر در ساعت بعد از ظهر و شب رشد ابر رگبار باران و رعدوبرق وزش باد شدید و موقتی و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان افزود: از دوشنبه تا دوشنبه هفته آینده (۳ تا ۱۰ شهریور) وزش باد شدید و گردوخاک نقاط مستعد طوفان گردوخاک برای مناطق شمالی استان رخ خواهد داد.

وی اظهار داشت: طی این مدت در زاهدان، مناطق مرکزی و شرق استان افزایش غبار انتظار می‌رود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای شمالی شود.

ملاشاهی توصیه کرد: احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری گردد و از محصولات کشاورزی محافظت شود. همچنین برای شمال استان در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد.