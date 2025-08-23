  1. اقتصاد
امروز و فردا نیمه غربی کشور همراه با باد شدید و خیزش گرد و خاک است

سازمان هواشناسی کشور، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک را برای امروز و فردا( اول و دوم شهریور) در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌ نگری سازمان هواشناسی، طی ۵ روز آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار انتظار می‌رود.

طی این مدت در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

طی این ۵ روز در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

امروز و فردا در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

دو روز آینده تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

فاطمه امیر احمدی

