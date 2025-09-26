  1. استانها
رئیس‌جمهور در سازمان ملل اقتدار ایران را به رخ بیگانگان کشید

شیروان- امام جمعه شیروان گفت: رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با موضع‌گیری شفاف، مظلومیت و در عین حال اقتدار ایران را به جهانیان نشان داد.

گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای ایراد شد، اظهار کرد: رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل با موضع‌گیری شفاف و سخنان مثبت، مظلومیت ملت ایران را در عین اقتدار به رخ بیگانگان کشید.

امام جمعه شیروان با ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه بیان کرد: رسالت امروز مردم غزه بیدار کردن وجدان‌های خفته کسانی است که فریب شعارهای حقوق بشر و آزادی را می‌خورند.

وی صبر و استقامت مردم غزه را عامل بیداری مقاومت دانست و تصریح کرد: کاروان صمود نشانه بیداری و موج بزرگی از بیداری اسلامی است.

حجت‌الاسلام غلامی همچنین با اشاره به اهمیت غنی‌سازی هسته‌ای اظهار کرد: موظفیم فواید این فناوری را در حوزه‌های مختلف مانند آب، کشاورزی و تولید برق در نظر گرفته و با انگیزه بیشتر در این مسیر گام برداریم.

امام جمعه شیروان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات شهری گفت: کندن معابر کوچه خانلق موجب بروز مشکلاتی برای بازاریان و اهالی شده که امیدواریم به‌زودی برطرف شود.

