گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای ایراد شد، اظهار کرد: رئیسجمهور در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل با موضعگیری شفاف و سخنان مثبت، مظلومیت ملت ایران را در عین اقتدار به رخ بیگانگان کشید.
امام جمعه شیروان با ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه بیان کرد: رسالت امروز مردم غزه بیدار کردن وجدانهای خفته کسانی است که فریب شعارهای حقوق بشر و آزادی را میخورند.
وی صبر و استقامت مردم غزه را عامل بیداری مقاومت دانست و تصریح کرد: کاروان صمود نشانه بیداری و موج بزرگی از بیداری اسلامی است.
حجتالاسلام غلامی همچنین با اشاره به اهمیت غنیسازی هستهای اظهار کرد: موظفیم فواید این فناوری را در حوزههای مختلف مانند آب، کشاورزی و تولید برق در نظر گرفته و با انگیزه بیشتر در این مسیر گام برداریم.
امام جمعه شیروان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات شهری گفت: کندن معابر کوچه خانلق موجب بروز مشکلاتی برای بازاریان و اهالی شده که امیدواریم بهزودی برطرف شود.
