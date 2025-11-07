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۱۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

حجت‌الاسلام غلامی: ریشه دشمنی آمریکا با ایران تاریخی و ایدئولوژیک است

حجت‌الاسلام غلامی: ریشه دشمنی آمریکا با ایران تاریخی و ایدئولوژیک است

شیروان- امام جمعه شیروان گفت: مشکل آمریکا با ایران نه به خاطر تسخیر سفارت، بلکه به دلیل روحیه عدالت‌خواهی و استکبارستیزی ملت ایران است که در تضاد با ذات استکباری نظام سلطه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: طبق بیانات مقام معظم رهبری مشکل دشمنی ایران با آمریکا ۱۳ آبان، تسخیر سفارت آمریکا و سردادن شعار مرگ بر آمریکا نیست بلکه ریشه در تاریخ دارد و محصول تقابل ایدئولوژیک یعنی عدالت‌خواهی و استکبار ستیزی ایران است.

وی افزود: ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم محض کشورها راضی نمی‌شود و تحریم‌های گسترده این کشور مستکبر در زمینه رفاه، بهداشت و اقتصاد ایران گواه بارز این امر است.

حجت‌الاسلام غلامی بیان کرد: کلیدواژه مقام معظم رهبری «به همین خیال باش» در پاسخ به اظهارات واهی ترامپ در خصوص دست کشیدن از غنی‌سازی هسته‌ای، رها کردن متحدان منطقه و کاهش توان موشکی کشور نقشه‌های ترامپ و آمریکا را نقش بر آب کرده است.

امام جمعه شیروان بیان کرد: یکپارچگی مردم در جنگ ۱۲ روزه کشور را قوی‌تر ساخت و ایمان و صبر مثال زدنی مردم ایران پیروزی قطعی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با گرامی‌داشت سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم افزود: نقش بی بدیل این دانشمند هسته‌ای و همرزمانش در توسعه توان موشکی کشور در جنگ ۱۲ روزه را به ارمغان آورد که باعث افتخار هر ایرانی است.

کد مطلب 6647895

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