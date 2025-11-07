به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای برگزار شد، اظهار کرد: طبق بیانات مقام معظم رهبری مشکل دشمنی ایران با آمریکا ۱۳ آبان، تسخیر سفارت آمریکا و سردادن شعار مرگ بر آمریکا نیست بلکه ریشه در تاریخ دارد و محصول تقابل ایدئولوژیک یعنی عدالتخواهی و استکبار ستیزی ایران است.
وی افزود: ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم محض کشورها راضی نمیشود و تحریمهای گسترده این کشور مستکبر در زمینه رفاه، بهداشت و اقتصاد ایران گواه بارز این امر است.
حجتالاسلام غلامی بیان کرد: کلیدواژه مقام معظم رهبری «به همین خیال باش» در پاسخ به اظهارات واهی ترامپ در خصوص دست کشیدن از غنیسازی هستهای، رها کردن متحدان منطقه و کاهش توان موشکی کشور نقشههای ترامپ و آمریکا را نقش بر آب کرده است.
امام جمعه شیروان بیان کرد: یکپارچگی مردم در جنگ ۱۲ روزه کشور را قویتر ساخت و ایمان و صبر مثال زدنی مردم ایران پیروزی قطعی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم افزود: نقش بی بدیل این دانشمند هستهای و همرزمانش در توسعه توان موشکی کشور در جنگ ۱۲ روزه را به ارمغان آورد که باعث افتخار هر ایرانی است.
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