اسپیس ایکس هواپیمای فضایی مرموز را مدار زمین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس،این هواپیما همراه یک موشک فالکون۹ متعلق به شرکت اسپیس ایکس ازمقر فضایی کندی ناسا در ساعت ۳:۵۰ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.

بوستر نخست موشک طبق برنامه ریزی های انجام شده ۸.۵ دقیقه بعد به زمین بازگشت و در ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فرود آمد. در این میان بوستر بالایی موشک همچنان به حمل X-۳۷B به مدار پایین زمین ادامه داد. این هواپیمای فضایی در مدار زمین فعالیت های مختلفی انجام می دهد که برخی از آنها محرمانه هستند. هنوز مشخص نیست چه زمان و دقیقا کجا X-۳۷B رها می شود.

این هواپیمای فضایی ۸.۸ متری شبیه یک نسخه مینیاتوری از شاتل فضایی مدارگردهای بازنشسته فعلی ناسا است. تخمین زده می شود نیروی فضایی آمریکا دو نسخه از این هواپیمای فضایی داشته باشد که هر دو آنها توسط بویینگ ساخته شده اند.

X-۳۷B در وهله اول به عنوان بستر آزمایشی برای حسگرها و دیگر فناوری هایی به کار می رود که ارتش آمریکا می خواهد در مدار زمین کنترل کند.