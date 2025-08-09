خدمه کرو ۱۰ در راه بازگشت به زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، آنها سفری حدودا ۱۸ ساعتی برای بازگشت به زمین را آغاز کردند.

آن مک لین و نیکول آیرز از ناسا، تاکویا اونیشی از ژاپن و کیریل پسکوف از روسیه قرار است امروز در آب های اقیانوس آرام در نزدیکی ساحل ایالت کالیفرنیای آمریکا فرود بیایند با بازگشت این خدمه دهمین ماموریت سرنشین دار «کرو» ناسا پایان می یابد.

به گفته ناسا چهار فضانورد این ماموریت بیش از ۲۰۰ آزمایش تحقیقاتی مهم و حساس از جمله مطالعاتی روی رشد گیاهان و رفتار سلول ها در میکروپرانش را طی ۱۴۶ روز اقامت در فضا انجام دادند.

خدمه کرو ۱۰ در ۱۴ مارس سال جاری میلادی به فضا سفر کردند و جایگزین خدمه کرو ۹ شدند.