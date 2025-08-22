به گزارش خبرنگار مهر، روح الله صادقی گلافشانی ظهر جمعه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان رامسر اظهار داشت: اطلاعرسانی درباره خطرات دریا باید تقویت شود، بهویژه از طریق رسانه ملی تا آگاهی عمومی افزایش یابد.
وی افزود: ایجاد پایگاههای سیار مدیریتی در سواحل ضروری است تا کنترل و نظارت به شکل عملی و مستمر انجام شود.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری مازندران تأکید کرد: برای کاهش حوادث غرقشدگی، همه دستگاهها باید بهصورت میدانی پای کار باشند و علاوه بر امکانات دولتی، ظرفیتهای محلی و مردمی نیز در این زمینه بهکار گرفته شود.
در ادامه این نشست، فرماندار رامسر با اشاره به وظایف مجموعههای گردشگری و خصوصی بیان کرد: اردوگاهها و پلاژدارها موظف به استقرار ناجی و نیروی انتظامی هستند و اگر ظرف ۴۸ ساعت آینده اقدامی انجام ندهند، ترک فعل محسوب شده و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
مسلم قبادیان همچنین با اشاره به حجم بالای گردشگران در شهریورماه گفت: رامسر در آستانه میزبانی رویدادهای بزرگ ملی است و همه دستگاهها باید با هماهنگی، جدیت و بسیج امکانات، امنیت و آرامش سواحل و مراکز گردشگری را تضمین کنند.
نظر شما