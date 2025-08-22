استقرار ۱۸۰ تیم امدادی و پشتیبانی در مسیر زائران اصفهان به مشهد

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات ترافیکی، امداد و نجات، اسکان اضطراری، آبرسانی و خدمات پشتیبانی، تیم‌های امدادی در مسیرهای پرتردد زائران امام رضا (ع) در استان اصفهان از جمله مسیر «طریق‌الرضا»، محورهای شرق، غرب و شمال استان، نائین، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، محور اصفهان–نایین، محور اصفهان–میمه–نطنز–کاشان و همچنین آزادراه‌ها مستقر شده‌اند.

شیشه‌فروش افزود: این تیم‌ها شامل نیروهای پلیس راه و راهور، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق، فاضلاب، مخابرات و دهیاری‌ها هستند.

وی ادامه داد: برای اسکان بین‌راهی مسافران، بیش از ۲۰ موکب و ایستگاه امنیت و سلامت مردمی، پایگاه‌های امدادی، مساجد بین‌راهی و مجتمع‌های خدمات رفاهی نیز در خدمت زائران در مسیر بازگشت از عتبات عالیات قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تصریح کرد: با توجه به افزایش تردد در جاده‌ها و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث، تیم‌های عملیاتی پلیس راه با تقویت امکانات، به‌صورت ویژه بر ایمنی ترافیک در محورها نظارت می‌کنند.

وی اضافه کرد: تاکنون با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نسبت به انتقال زائران به مشهد مقدس اقدام کرده‌اند و تدابیر ایمنی لازم برای تردد و بازگشت زائران با نظارت‌های میدانی و استقرار تیم‌ها در مسیرها به اجرا درآمده است.