امتحانات الهی برای اصلاح مسیر انسانها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت عبادت و بهویژه نماز اظهار داشت: اگر نماز انسان مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد، سایر اعمال نیز بررسی میشود اما اگر پذیرفته نشود، دیگر اعمال هم بدون حساب مردود خواهند شد.
وی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم به موضوع امتحانهای الهی پرداخت و افزود: امتحان الهی سنتی دائمی و تغییرناپذیر است و اختصاص به گروه خاصی ندارد، بلکه همه انسانها همواره در معرض آزمونهای گوناگون قرار میگیرند و این سنت، فرصتی برای انسان است تا ضعفها و قوتهای خود را بشناسد و مسیر اصلاح را در پیش گیرد.
امام جمعه قم با اشاره به آیات سوره توبه گفت: منافقان در هر مرحله مورد امتحان قرار میگیرند اما نه تنها از خطاهای خود عبرت نمیگیرند، بلکه طلبکارانه با خدا و پیامبر رفتار میکنند و این روحیه ناشی از نفاق درونی و شک و تردیدی است که دل آنان را فرا گرفته است.
آیتالله سعیدی با بیان اینکه منافقان فطرت الهی خویش را زیر غبار غرایز حیوانی دفن کردهاند، تصریح کرد: آنان با وجود هشدارهای درونی و بیرونی برای توبه و اصلاح، به مسیر انحراف بازنمیگردند و به تعبیر قرآن کریم «کر، کور و لال» هستند.
وی ادامه داد: منافقان درمییابند که امتحانهای مکرر آنان ویژه است و پس از هر مردودی باید توبه کنند، اما به سبب نفاقی که در دل دارند توفیق بازگشت نمییابند.
امام جمعه قم در پایان خاطرنشان کرد: انسان باید تنها مطیع فرمان خداوند باشد و از پیروی هوای نفس و وسوسههای شیاطین بپرهیزد، چرا که اطاعت حقیقی تنها در گرو بندگی پروردگار معنا مییابد.
