اربعین نماد مقاومت در برابر صهیونیسم و استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر مقدس قم که در مصلی این شهر برگزار شد، حرکت میلیونی و گسترده مردم در راهپیمایی اربعین را نمادی برجسته از مقاومت جهانی علیه ظلم و بیدادگری، به ویژه جریان صهیونیسم و استکبار جهانی معرفی کرد و اظهار کرد: اربعین تجلی بارز تقوای عملی، نمایش عشق الهی به امام حسین (ع) و پیوند ناگسستنی امت اسلام با آرمان‌های قیام عاشورا است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: قرآن کریم در آیه‌ای شریف می‌فرماید: ذَلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ، یعنی بزرگداشت شعائر الهی نشانه تقوای حقیقی قلب‌هاست و اربعین یکی از برجسته‌ترین شعائر است که رمز بقای حماسه حسینی و در واقع سنگری محکم در برابر هجمه‌های استکبار جهانی و به‌ویژه صهیونیسم است.

امام جمعه قم تصریح کرد: قیام عاشورا توانست مانع نفوذ جریان‌های ارتجاعی و بازگشت اسلام به دوران جاهلیت شود و ادامه اد: «راهپیمایی جهانی اربعین، بزرگ‌ترین حرکت جمعی در مقابل دستگاه جور و ستم است و اگر به درستی تبیین شود، به مثابه استغاثه‌ای جهانی برای ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.»

آیت‌الله سعیدی عنوان کرد: اربعین حرکتی جمعی به سوی حجت خدا و پیوندی عمیق با مهدویت است، به گونه‌ای که امروز فریاد لبیک یا حسین (ع)، هم‌زمان لبیک به منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) است.

تولیت حرم بانوی کرامت با تاکید بر اینکه یکی از درس‌های مهم این مراسم، شناخت دشمنان اسلام است و افزود: یزیدیان زمان ما، جریان‌های استکبار جهانی، رژیم غاصب صهیونیستی، منافقان منطقه و آمریکا هستند که همه آنها از دیدگاه اسلام قاتلان و عاملان ظلم به امام حسین (ع) محسوب می‌شوند.

امام جمعه قم به جنگ ادراکی و فرهنگی که صهیونیسم با همکاری جریان‌های منحرف داخلی علیه اسلام ناب محمدی، علوی و فاطمی به راه انداخته است اشاره کرد و گفت: اگر بدانیم خاندان بنی‌امیه بویژه معاویه چه ترفندهایی را برای تحریف چهره اسلام ناب به کار بردند، آنگاه به اهمیت پیام امام حسین (ع) پی می‌بریم که فرمود وقتی امت اسلامی به زمامداری مثل یزید گرفتار شود، باید فاتحه اسلام را خواند و مراسم اربعین فرصت مناسبی برای بازگویی این حقایق و مقابله با تبلیغات دشمن است.

آیت‌الله سعیدی به مناسبت ۳۰ مرداد، روز جهانی مسجد اشاره کرد و آن را یادآور جنایت تاریخی رژیم صهیونیستی دانست که در این روز مسجد الاقصی، اولین قبله مسلمانان، به آتش کشیده شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مسجد در اسلام جایگاهی رفیع دارد و در جمهوری اسلامی نیز محور وحدت و مبارزه با ظلم است. امروز صهیونیست‌ها با اقدامات وحشیانه خود نشان داده‌اند که برای هیچ حرمت و مقدسی ارزش قائل نیستند.

امام جمعه قم با استناد به آیات قرآن درباره یهود و دشمنی آنان با حق و عدالت، افزود: ملت‌های اسلامی باید با پیروی از آموزه‌های قرآنی، صهیونیست‌ها را محکوم کرده، از تبلیغات فریبنده آنان دوری کنند و با اتحاد و همدلی در حمایت از مردم مظلوم غزه ایستادگی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قم در پایان از تمامی مسلمانان خواست تا در مقابل سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و تجاوزگرانه صهیونیسم و استکبار جهانی با وحدت و بصیرت ایستادگی کنند و نقش راهپیمایی اربعین را به عنوان نماد مقاومت و امید در جهان اسلام پررنگ‌تر نمایند.