به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: وجود پیامبر در جهان اسلام نقش محوری دارد به گونه‌ای که اگر نبی و حجت در عالم نباشد ظلم تکوین از بین خواهد رفت لذا آنچه در جهان شکل گرفته از وجود پیامبر (ص) است.

وی به آیاتی از قرآن کریم اشاره کرد و افزود: همه سرمایه‌های معنوی ما از برکت وجود ائمه است که اگر پیامبر (ص) و امام نباشد مردم در جهالت به سر می‌برند.

امام جمعه شهر یاسوج به نقش عقل در تشخیص‌مسائل اشاره کرد و افزود: تشخیص برخی مسائل همچون حلال گوشت بودن کبگ و حرام گوشت بودن جوجه تیغی همچنین تشخیص حلال گوشت و یا حرام گوشت بودن پرندگان مختلف باالقوه عقل امکان پذیر نیست.

نبود امام علاوه بر انحراف انسان، موجب انحراف دین خدا می‌شود

وی به جنگ ۱۰ ساله در مدینه و ناکافی بودن فرصت پیامبر (ص) برای آموزش همه آموزه‌های اسلام به مردم اشاره کرد و ادامه داد: در زمان پیامبر (ص) ۱۰ سال جنگ در مدینه و نبود فرصت کافی برای بیان احکام و تفسیر طبیعی است فلذا وجود ائمه چون امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و سایر ائمه برای برگزاری جلسات آموزشی و بیان تکالیف و احکام تکمیل کننده مسیر پیامبر (ص) است.

صنعت دفاعی برای هر کشوری عزت و اقتدار می‌آورد

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نام گذاری امروز جمعه به نام صنعت دفاعی ابراز کرد: صنعت دفاعی برای هر کشوری عزت و اقتدار میاورد و کشوری دارای سلاح هسته‌ای عزت و جمال دارد.

وی به شهدای دانشمند و سایر دانشمندان در این مسیر اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس دشمن در مقابل ملت اسلام‌تسلیم شد و زمانی که موشک‌های این سرزمین به غرش درآمد با ۵ لایه دفاعی مواجه می‌شد و کوبنده فرود می‌آمد و پایگاه‌های دشمن را یکی پس از دیگری فرو پاشید باعث تسلیم دشمن شد و این بیان کننده نقش پررنگ صنایع دفاعی در اقتدار کشور است.

مسئولان روز به روز تسلیحات نظامی جدید ارائه دهند

آیت الله حسینی از تریبون نماز جمعه و به نیابت از مردم از مسئولین خواست: روز به روز تسلیحات نظامی به روز تری ارائه دهند چرا که سربلندی و عزتمندی این کشور در دستیابی به صنعت دفاعی قوی‌تر است.

وی به رونمایی از موشکی باکلاهک ۴ تنی در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: موشک‌های که در جنگ ۱۲ روزه استفاده شد و ان حجم ویرانی برای دشمن را به دنبال داشت کلاهک ۲‌تنی داشتند و در صورت ایجاد هرگونه تعرض و استفاده از این موشک جدید قطعاً وسعت بیشتری را تخریب و هشداری برای جبهه استکبار جهانی است.

امام جمعه یاسوج به یکشنبه سالروز شهادت امام رضا (ع) اشاره کرد و با نقل حدیثی از امام معصوم، گفت: بخشش گناهان از پاداش‌های زیارت این امام معصوم است.

وی همچنین یکشنبه را آغاز هفته دولت و روز کارمند بیان کرد و تصریح کرد: کار در دولت طاغوت بر طبق روایات گناه است ولی در دولت اسلامی با رعایت شرایط و انجام وظایف اجر بسیاری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان دوشنبه سوم شهریور را سالروز اشغال کشور ایران توسط متفقین عنوان کرد و افزود: کشور در این تاریخ؛ حمله شوروی از شمال و شرق و همچنین ورود انگلیس با ۱۹ هزار سرباز و ۵۰ تانک‌جنگی و در نهایت جایگزینی محمدرضا شاه به جای رضا شاه را شاهد بود.

وی علت پیروزی کشور در مقابل دشمنان را یاری خدا دانست و اضافه کرد: تمام تکنولوژی‌های غرب یک طرف و ایران با ایمان و ایستادگی که‌داشت تنها خدا او را یاری کرد و بزرگترین ضربات را بر پیکره استکبار وارد کرد.