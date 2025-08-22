  1. استانها
سربلندی و عزتمندی این کشور در دستیابی به صنعت دفاعی قوی‌تر است

یاسوج-امام جمعه یاسوج گفت:سربلندی و عزتمندی این کشور در دستیابی به صنعت دفاعی قوی‌تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: وجود پیامبر در جهان اسلام نقش محوری دارد به گونه‌ای که اگر نبی و حجت در عالم نباشد ظلم تکوین از بین خواهد رفت لذا آنچه در جهان شکل گرفته از وجود پیامبر (ص) است.

وی به آیاتی از قرآن کریم اشاره کرد و افزود: همه سرمایه‌های معنوی ما از برکت وجود ائمه است که اگر پیامبر (ص) و امام نباشد مردم در جهالت به سر می‌برند.

امام جمعه شهر یاسوج به نقش عقل در تشخیص‌مسائل اشاره کرد و افزود: تشخیص برخی مسائل همچون حلال گوشت بودن کبگ و حرام گوشت بودن جوجه تیغی همچنین تشخیص حلال گوشت و یا حرام گوشت بودن پرندگان مختلف باالقوه عقل امکان پذیر نیست.

نبود امام علاوه بر انحراف انسان، موجب انحراف دین خدا می‌شود

وی به جنگ ۱۰ ساله در مدینه و ناکافی بودن فرصت پیامبر (ص) برای آموزش همه آموزه‌های اسلام به مردم اشاره کرد و ادامه داد: در زمان پیامبر (ص) ۱۰ سال جنگ در مدینه و نبود فرصت کافی برای بیان احکام و تفسیر طبیعی است فلذا وجود ائمه چون امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و سایر ائمه برای برگزاری جلسات آموزشی و بیان تکالیف و احکام تکمیل کننده مسیر پیامبر (ص) است.

صنعت دفاعی برای هر کشوری عزت و اقتدار می‌آورد

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نام گذاری امروز جمعه به نام صنعت دفاعی ابراز کرد: صنعت دفاعی برای هر کشوری عزت و اقتدار میاورد و کشوری دارای سلاح هسته‌ای عزت و جمال دارد.

وی به شهدای دانشمند و سایر دانشمندان در این مسیر اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس دشمن در مقابل ملت اسلام‌تسلیم شد و زمانی که موشک‌های این سرزمین به غرش درآمد با ۵ لایه دفاعی مواجه می‌شد و کوبنده فرود می‌آمد و پایگاه‌های دشمن را یکی پس از دیگری فرو پاشید باعث تسلیم دشمن شد و این بیان کننده نقش پررنگ صنایع دفاعی در اقتدار کشور است.

مسئولان روز به روز تسلیحات نظامی جدید ارائه دهند

آیت الله حسینی از تریبون نماز جمعه و به نیابت از مردم از مسئولین خواست: روز به روز تسلیحات نظامی به روز تری ارائه دهند چرا که سربلندی و عزتمندی این کشور در دستیابی به صنعت دفاعی قوی‌تر است.

وی به رونمایی از موشکی باکلاهک ۴ تنی در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: موشک‌های که در جنگ ۱۲ روزه استفاده شد و ان حجم ویرانی برای دشمن را به دنبال داشت کلاهک ۲‌تنی داشتند و در صورت ایجاد هرگونه تعرض و استفاده از این موشک جدید قطعاً وسعت بیشتری را تخریب و هشداری برای جبهه استکبار جهانی است.

امام جمعه یاسوج به یکشنبه سالروز شهادت امام رضا (ع) اشاره کرد و با نقل حدیثی از امام معصوم، گفت: بخشش گناهان از پاداش‌های زیارت این امام معصوم است.

وی همچنین یکشنبه را آغاز هفته دولت و روز کارمند بیان کرد و تصریح کرد: کار در دولت طاغوت بر طبق روایات گناه است ولی در دولت اسلامی با رعایت شرایط و انجام وظایف اجر بسیاری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان دوشنبه سوم شهریور را سالروز اشغال کشور ایران توسط متفقین عنوان کرد و افزود: کشور در این تاریخ؛ حمله شوروی از شمال و شرق و همچنین ورود انگلیس با ۱۹ هزار سرباز و ۵۰ تانک‌جنگی و در نهایت جایگزینی محمدرضا شاه به جای رضا شاه را شاهد بود.

وی علت پیروزی کشور در مقابل دشمنان را یاری خدا دانست و اضافه کرد: تمام تکنولوژی‌های غرب یک طرف و ایران با ایمان و ایستادگی که‌داشت تنها خدا او را یاری کرد و بزرگترین ضربات را بر پیکره استکبار وارد کرد.

