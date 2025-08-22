سرژ اوریه هیچ منعی برای بازی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اخبار منتشرشده، به دلیل محرز شدن ابتلای «سرژ اوریه» به هپاتیت B و با حکم کمیته انضباطی، این بازیکن از حضور در تمرینات و بازیهای تیم پرسپولیس محروم است تا تکلیف وضعیت وی مشخص شود.
با این حال، یکی از متخصصان برجسته کشور در حوزه بیماریهای گوارش، کبد و هپاتیت تأکید کرده است که این بیماری، مانعی برای فعالیت ورزشی، بهویژه فوتبال، ایجاد نمیکند.
نتیجه تست پزشکی ایفمارک از این بازیکن خارجی تازه وارد، ابتلای او به هپاتیت B را نشان داده است. این موضوع موجب نگرانی مدیران باشگاه شده و احتمال فسخ قرارداد او در صورت عدم صدور مجوز پزشکی وجود دارد.
سید موید علویان استاد بیماریهای گوارش و کبد و رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران، گفت: هپاتیت B بیماری است که از طریق خون و زخم منتقل میشود و در رشتههایی مانند کشتی و بوکس که احتمال خونریزی و تماس خون افراد با یکدیگر وجود دارد، اهمیت بیشتری دارد. اما در فوتبال میتوان گفت هیچ منعی برای بازی کردن افراد مبتلا وجود ندارد. در برخی موارد، تنها نیاز به درمان و پیگیری روند درمان فرد وجود دارد. البته این بازیکن نیاز به درمان و پیگیری درمان دارد.
وی افزود: تمامی ورزشکاران حرفهای پیش از ورود به رقابتها، آزمایش هپاتیت انجام دهند و واکسیناسیون هپاتیت B را جدی بگیرند.
علویان گفت: بهتر است تمامی بازیکنان خارجی که وارد ایران میشوند و واکسیناسیون هپاتیت نداشتهاند، این واکسن را دریافت کنند.
به گفته وی، هپاتیت B از طریق معاشرت معمول یا حضور در محیطهای ورزشی مانند زمین فوتبال منتقل نمیشود.
با توجه به اینکه اخباری منتشر شده که میزان ویروس (لود ویروس) در خون این بازیکن ۵۷ هزار است که نشاندهنده خطرناک بودن بیماری او عنوان شده، علویان اضافه کرد: میزان ویروس در خون یکی از شاخصهای مهم برای تصمیمگیری در خصوص درمان هپاتیت B است. این بیماری از راه خون منتقل میشود و از طریق بزاق دهان یا عرق بدن انتقال نمییابد. اگر تعداد ویروس زیر ۱۰۰ هزار باشد، خطر انتقال آن بسیار کم است.
وی گفت: به دور از جنجالهای غیر علمی باید تلاش کنیم در آینده، در راستای کنترل بهتر این بیماری در دنیا و ایران اقدام کنیم.
علویان در پایان افزود: من کتابهایی در خصوص آنچه مبتلایان به هپاتیت باید در مورد بیماری بدانند و همچنین در زمینه حقوق بیماران هپاتیتی نوشتهام که در کشور هلند به زبان انگلیسی چاپ شدهاند. توصیه میکنم سرژ اوریه این کتابها را مطالعه کند.
