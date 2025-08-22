به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه، خرید جدید خارجی پرسپولیس، در آزمایش اولیه پزشکی خود در مرکز ایفمارک با نتیجه مثبت بیماری هپاتیت مواجه شد. هرچند باشگاه پرسپولیس بلافاصله اظهار داشت که سه پزشک متخصص عفونی وضعیت او را بررسی کرده‌اند و تأیید کرده‌اند که «هیچ منعی برای حضور او در تمرین و مسابقه وجود ندارد» اما این پایان ماجرا نبود چراکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرونده اوریه را به دلیل نتیجه اولیه آزمایش مورد بررسی قرار داد و با صدور دستور موقت اعلام کرد فعلا اوریه نه می‌تواند تمرین کند و نه بازی و بدین ترتیب همه چیز منوط به جلسه‌ی روز دوشنبه کمیته انضباطی خواهد بود.

حالا حتی چند رأی پزشکی مثبت از متخصصان معتبر هم نمی‌تواند ضمانت قطعی برای بازی سرژ اوریه باشد. شورای پزشکی حکمی صادر نمی‌کند چراکه تصمیم نهایی در اختیار فدراسیون و سازمان لیگ است.

پرسپولیس که بارها به خاطر مشکلات پزشکی و انضباطی در محاکم بین‌المللی و داخلی تحت فشار قرار گرفته، اکنون در نقطه حساسی است. اگر جلسه روز دوشنبه به نفع این بازیکن تمام نشود، باشگاه نه‌تنها از سطح فنی ضرر می‌کند، بلکه در معرض تهدید حقوقی و افکار عمومی نیز قرار خواهد گرفت.

حالا ماندن اوریه در لیگ برتر ایران را تاییدیه های پزشکی مشخص نمی‌کند بلکه این حکم کمیته انضباطی است که همه چیز را عیان خواهد کرد.