ملت ایران سازگار با مشکلات؛ دولت چالش بی برقی را رفع کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امام علی (ع) با بیان اینکه مشکل ناترازی برق باعث چالشهای بسیاری برای شهروندان شده است، ابراز داشت: میبایست اعلام ساعات خاموشی طبق برنامه پیش رود تا مردم بتوانند برنامهریزی مناسب داشته باشند.
وی با بیان اینکه از سویی انتظار میرود تا دولت با جایگزین کردن منابع به دنبال حل چالش بی برقی باشد، افزود: اگرچه مردم همواره با مشکلات سازگار بودند اما میبایست این گرهها از پیش روی ملت گشوده شود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه در آستانه هفته دولت میبایست خدمات و دستاوردهای نظام طی این چهار دهه عمر انقلاب بازگو شود، ابراز داشت: این شفاف سازی مردم را به انقلاب و نظام دلگرم و امیدوار خواهد ساخت.
مطیعی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی که کردم مشکلات خود را در حوزههای مختلف مطرح کنند، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی همراه فرمانداران از مناطق مختلف هر شهرستان بازدید و در جریان مشکلات قرار گرفته و برای حل چالشها چاره اندیشی میشود.
وی افزود: هفته دولت بهانهای برای ارتباطگیری بهتر مسئولان و مردم است لذا باید رؤسای دستگاههای اجرایی بیش از هر زمان دیگری تکریم ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، فعال شدن پویش دوباره ایران همدل برای کمک به مردم غزه، مراسم گرامیداشت هفته مسجد، برگزاری دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان، مراسم رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام رضا (ع) از جمله محوریت سخنرانی این هفته نماز جمعه سمنان بود.
