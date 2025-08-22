پیامبر اکرم (ص) پرچمدار وحدت امت اسلامی بود

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت: این ایام فرصتی است تا بار دیگر جایگاه رفیع پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع) در ایجاد امت واحده و تحقق همبستگی دینی یادآوری شود.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) مهم‌ترین عامل وحدت و انسجام میان مسلمانان بودند، گفت: آن حضرت در جامعه‌ای که گرفتار تفرقه، تعصبات قبیله‌ای و نزاع‌های طولانی بود، پرچم اخوت اسلامی را برافراشت و انسان‌ها را حول محور توحید و عدالت گرد آورد. پیامبر اکرم (ص) نه تنها در دوران حیات، بلکه با سنت و سیره نورانی خود راهنمای امت در همه اعصار و قرون هستند.

حجت الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: امام حسن مجتبی (ع) نیز با سیره سیاسی و اجتماعی خود در امتداد همین خط نورانی حرکت کردند و با صلح شجاعانه خویش، الگویی از عقلانیت، مدارا و نگاه کلان به منافع امت اسلامی را به جهانیان ارائه کردند. امروز جامعه ما نیازمند الگوگیری از این سیره وحدت‌آفرین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های خاص این استان گفت: کرمانشاه به دلیل تنوع قومی و مذهبی، نمونه‌ای روشن از جامعه اسلامی است که وحدت و همزیستی در آن جایگاه ویژه‌ای دارد. اقوام و مذاهب مختلف در کرمانشاه قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز داشته‌اند و این سرمایه عظیم اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی تأکید کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند از طریق دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی، همبستگی امت اسلامی را خدشه‌دار کنند، اما تجربه نشان داده هر جا مردم بر محور آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) گرد هم آمده‌اند، فتنه‌ها خنثی و نقشه‌های بدخواهان ناکام مانده است.

حجت الاسلام چقامیرزایی در پایان خاطرنشان کرد: تبلیغات اسلامی کرمانشاه خود را موظف می‌داند با همکاری علما، روحانیون، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم، زمینه انسجام و وحدت بیش از پیش را در استان فراهم کند و یاد و نام پیامبر (ص) و امام حسن مجتبی (ع) را به‌عنوان چراغ راه امت اسلامی زنده نگه دارد.