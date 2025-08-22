انسجام و وحدت ملی حول رهبر معظم انقلاب حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد با تسلیت رحلت جانگداز پیامبر اسلام، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت رضا (ع) گفت: امیدوارم خداوند توفیق بدهد رهرو و پیرو پیامبر نبی اسلام (ص) و ائمه اطهار باشیم.

وی با اشاره به هجرت تاریخی پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه افزود: این هجرت در تاریخ ماندگار و ثبت شد و یکی از بزرگترین حوادث را رقم زد و سر فصلی گشوده شد تا نبی مکرم اسلام در مدینه حکومت دینی تشکیل دهد و آرام آرام دل‌های مؤمنین و مومنات را در آینده فتح کند.

امام جمعه کرمان با اشاره به نقش اهل بیت (ع) در گسترش اسلام ناب گفت: هر آدم اندیشمند و صاحب خردی وقتی به نقش اهل بیت (ع) در گسترش اسلام ناب توجه می‌کند، می بیند این نقش بی بدیل و بی نظیر است و بر کسی پوشیده نیست.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، افزود: امام حسن (ع) و امام رضا (ع) در همین راستا و اجرایی کردن همین نقش مهم وظیفه خود را انجام دادند.

وی با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: گروه‌ها و سلایق مختلف پای ایران ایستادند و پشت سر نیروهای مسلح از کشور دفاع کردند و جوانمردانه صف کشیدند تا پیروزی رقم خورد.

امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی ادامه داد: چرا برخی به دشمن گرا می‌دهند و در شرایط ما که شرایطی جنگی است با حرف‌ها و نوشته‌هایشان دل دشمن را شاد می‌کنند.

وی افزود: امیدوارم همه به خود بیایند و این انسجام ملی و وحدت ملی حول رهبر معظم انقلاب مثل دوران جنگ ۱۲ روزه حفظ شود.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به شرایط غزه اظهار داشت: ما وظیفه تاریخی مهم و حساسی در دفاع از مردم غزه داریم و جامعه اسلامی و مسلمانان باید مأموریت خودش را در دفاع از مظلوم مسلمان انجام دهد.

وی افزود: ظالمان در دنیای امروز، بی رحمانه و ظالمانه و در برابر همه دوربین‌های تبلیغاتی دنیا نسل کشی غزه را در دستور کار قرار دادند و همه عده و نیروی قانونی و قلدری دنیا در اختیار جماعت غاصب صهیونیستی قرار گرفته است.