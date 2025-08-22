بازی با آبرو و امنیت نظام خدمت به کشورهای متخاصم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زرندیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت شنیده شدن صدای واحد از کشور گفت: در شرایط کنونی و پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه با آمریکا، اسرائیل و ناتو، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، یکپارچگی و هوشمندی ملی است.

امام جمعه زرندیه با انتقاد از صدور بیانیه‌ای از سوی بخشی از یک جریان سیاسی داخلی، افزود: این بیانیه دقیقاً در جهت تأمین خواسته‌ها و منافع جنگ‌افروزان علیه ایران اسلامی صادر شده است.

حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: عقلای این جریان در برابر بیانیه موضع گرفتند و برخی آن را محکوم کردند، ما نیز ضمن محکومیت این اقدام دشمن‌پسند تأکید می‌کنیم این بیانیه بازتاب آرزوهای بر باد رفته و دیدگاه‌های عده‌ای معلوم‌الحال و فریب‌خورده است.

حجت الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: کسانی که پیش‌تر با امنیت، آبرو و حیثیت نظام بازی کرده‌اند، امروز تبدیل به بیانیه‌نویس و جاده‌صاف‌کن کشورهای متخاصم شده‌اند و باید نسبت به این‌گونه اقدامات دشمن‌پسند با هوشیاری کامل برخورد کرد.