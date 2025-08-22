  1. استانها
حضرت محمد(ص)؛ پیامبر رحمت و مودت

صالح آباد - امام جمعه صالح آباد گفت: پیامبر اکرم (ص) پیامبر مودت و رحمت و دارای خلقی عظیم بودند و به واسطه تقوایی که داشتند به مقام عالیه بشری دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خیری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان صالح آباد که در مسجد قائم آل محمد (عج) برگزار شد، اظهار کرد: ما تنگه هرمز که مهمترین گلوگاه انتقال نفت و انرژی دنیا می‌باشد را در اختیار داریم و از این تنگه یک سوم انرژی دنیا منتقل می‌شود.

امام جمعه صالح آباد افزود: به لطف خداوند متعال امروز ایران اسلامی با قدرت و عظمتی که دارد، در معادلات منطقه‌ای ما هستیم که نقش‌ها را تعریف می‌کنیم ولی در رژیم پهلوی، بیگانگان در کشور ما جلسه می‌گذاشتند و بدون حضور مسئولین ایرانی برای ما تصمیم گیری می‌کردند.

وی ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) پیامبر مودت و رحمت و دارای خلقی عظیم بودند و به واسطه تقوایی که داشتند به مقام عالیه بشری دست یافتند.

