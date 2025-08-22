حضرت محمد(ص)؛ پیامبر رحمت و مودت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خیری در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان صالح آباد که در مسجد قائم آل محمد (عج) برگزار شد، اظهار کرد: ما تنگه هرمز که مهمترین گلوگاه انتقال نفت و انرژی دنیا میباشد را در اختیار داریم و از این تنگه یک سوم انرژی دنیا منتقل میشود.
امام جمعه صالح آباد افزود: به لطف خداوند متعال امروز ایران اسلامی با قدرت و عظمتی که دارد، در معادلات منطقهای ما هستیم که نقشها را تعریف میکنیم ولی در رژیم پهلوی، بیگانگان در کشور ما جلسه میگذاشتند و بدون حضور مسئولین ایرانی برای ما تصمیم گیری میکردند.
وی ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) پیامبر مودت و رحمت و دارای خلقی عظیم بودند و به واسطه تقوایی که داشتند به مقام عالیه بشری دست یافتند.
نظر شما