مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز شهرستان مرزی صالح آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز با حضور مسئولان، امام جمعه اهل سنت، جمعی از معتمدان و مردم شهرستان در دفتر امام جمعه شهرستان صالح آباد برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام محمد خیری، امام جمعه شهرستان صالح‌آباد، با تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: شهرستان صالح‌آباد با وجود جمعیت اندک در دوران دفاع مقدس و فاصله زیاد از مناطق عملیاتی، ۱۵ آزاده سرافراز دارد که این تعداد نسبت به شرایط شهرستان، بسیار ارزشمند و قابل توجه است.

امام جمعه شهرستان صالح‌آباد افزود: آزادگان ما با صبر، استقامت و ثبات قدم در دوران اسارت، برگ‌های زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زده‌اند و امروز نیز وظیفه مهمی در انتقال این تجربیات و ارزش‌ها به نسل‌های جدید بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: خاطره‌گویی و بازگویی رشادت‌ها و سختی‌های دوران اسارت برای نسل‌های دهه‌های هفتاد و هشتاد، یک وظیفه بزرگ و ضرورتی فرهنگی است که باید با محوریت بنیاد شهید، مساجد و همکاری مسئولان شهرستان پیگیری شود تا ارزش‌های دفاع مقدس در ذهن و دل نسل‌های آینده ماندگار گردد.

گفتنی است؛ این مراسم با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صالح آباد برگزار شد و با تجلیل از آزادگان شهرستان و بیان خاطراتی از دوران اسارت آنان همراه بود؛ برنامه‌ای که در نوع خود کم‌سابقه و مایه دلگرمی آزادگان بود.