اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی از مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است: با توجه کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر، جاده ائل گلی، کوی فردوس، گلشهر، پرواز و سینا، خیابان امام (حدفاصل میدان ساعت تا چهار راه آبرسان)، فلکه دانشگاه تا تقاطع جام جم می‌رساند در ساعات قبل از ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۵/۳۱ مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

همچنین مشترکین ساکن در شهرک باغمیشه، رشدیه، ولی امر، فرشته، ولیعصر ۲، دهخدا و کوی استانداری در ساعات بعد از ظهر همان روز احتمالاً با کمبود فشار آب یا قطعی مواجه خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.