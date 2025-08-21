  1. استانها
اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی از مناطق تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه ای از افت فشار یا قطعی آب در برخی از مناطق شهر تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز و در راستای مدیریت مصرف و توزیع عادلانه آب این شرکت قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۳۰ ناگزیر به کاهش فشار مسیرهای اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، بازارچه سیلاب، خیابان عارف، ضلع جنوبی بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی بوده و همچنین در بعد از ظهر همانروز فشار آب شهرک اندیشه، آخمقیه و رواسان کاهش خواهد یافت.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

