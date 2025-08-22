توزیع کتب ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست بین کودکان و نوجوانان در گناوه

زینت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: میز خدمت این اداره در آستانه هفته دولت و در راستای پاسخگویی مستقیم و ارائه خدمت بیواسطه به مردم در مصلی نماز جمعه برگزار شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه اظهار کرد: همچنین با بهره مندی از فرصت ایجاد شده در این برنامه، چندین جلد کتاب داستانی کودکان و نوجوانان به کودکان حاضر در مراسم با هدف ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست اهدا شد.
وی ادامه داد: دوران کودکی اهمیت زیادی در ایجاد نگرشهای زیست محیطی دارد و آموزش محیط زیست در این دوران راهی برای پرورش نگرشهای محیط زیستی در انسان است.
وی تصریح کرد: آنچه در خصوص حفظ محیط زیست در دوران کودکی میآموزیم مادامالعمر و تغییر ناپذیر هستند و زمانی که کودک به محیط زیست و طبیعت علاقمند شود غیر ممکن است به طبیعت آسیب بزند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه افزود: در این مراسم ضمن صحبت با نمازگزاران به بررسی مشکلات و موارد مطرح شده در حوزه این اداره پرداخته شد.
نظر شما