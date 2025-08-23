تابستان داغ و چالش مدیریت مصرف؛ همکاری مردم راهکار عبور از ناترازی

خبرگزاری مهر- گروه استانها: با پایان یافتن دومین ماه فصل تابستان و افزایش دمای هوا، مصرف انرژی، بهویژه برق، با جهشی چشمگیر روبرو شده است.
این افزایش مصرف در کنار محدودیتهای تولید، ناترازی در شبکه سراسری برق را به وجود آورده است.
در چنین شرایطی، مشارکت و همراهی مردم در مدیریت مصرف، به عنوان یک راهبرد حیاتی برای عبور از این چالش شناخته میشود. مقامات مسئول بارها بر این موضوع تأکید کردهاند که تنها با همکاری مشترک شهروندان میتوان از خاموشیهای گسترده جلوگیری کرد.
شهروندان؛ پیشگام در مدیریت مصرف خانگی
با وجود هشدارهای مکرر در خصوص لزوم صرفهجویی، بسیاری از شهروندان اقدامات عملی را برای کاهش مصرف در خانههای خود به کار گرفتهاند.
یک شهروند در این باره میگوید: «در کولرهای گازی، دما را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کردهایم. علاوه بر این، مصرف روشنایی منزل نیز در حالت معمول و مدیریتشده است.»
این اقدام، که به عنوان یک الگوی بهینه مصرف شناخته میشود، میتواند به کاهش قابل توجه بار شبکه کمک کند.
شهروند دیگری نیز با اشاره به راهکارهای سادهتر، بر لزوم مدیریت هوشمندانه مصرف تأکید میکند: «ما در خانه، برای مدیریت مصرف، تنها از یک لامپ استفاده میکنیم.»
این نوع از اقدامات ساده و مؤثر، اگر در مقیاس وسیع انجام شود، تأثیرات چشمگیری بر حفظ پایداری شبکه برق خواهد داشت.
برنامهریزی برای صرفهجویی در ساعات اوج مصرف
یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف، استفاده از وسایل پرمصرف در خارج از ساعات اوج بار است.
یک شهروند خرمآبادی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: «در حد امکان، لباسشویی و جاروبرقی را در زمانهای پیک مصرف برق استفاده نمیکنیم.»
این رویکرد، به توزیع بهینه مصرف در طول شبانهروز کمک کرده و از تحمیل فشار ناگهانی بر شبکه در ساعات اوج بار جلوگیری میکند.
همچنین، یک شهروند دیگر نیز تأکید کرد: «کولرها را حتماً روی دور کند و کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه قرار دهید.»
با آغاز موج جدید گرما، مصرف برق در استان دوچندان شده است. شرکت توزیع نیروی برق استان با اذعان به این موضوع، از تمامی هماستانیها درخواست کرده است تا برای عبور موفق از روزهای گرم پیش رو، به صرفهجویی ادامه دهند.
این درخواست، نشاندهنده اهمیت همکاری مردم در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از قطع برق در مناطق مختلف است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، با اذعان به مشکلات پیشآمده در ماههای اخیر، از مردم برای همکاری در مدیریت مصرف در روزهای آتی درخواست کمک کرده است تا از خاموشیهای احتمالی جلوگیری شود.
افزایش دما، افزایش مصرف و فشار بر شبکه برق
با آغاز موج جدید گرما- که موجب تعطیلی روزهای چهارشنبه و شنبه در لرستان شد- مصرف برق در سطح استان لرستان به شدت افزایش یافته است.
این افزایش مصرف، که به دلیل استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی رخ میدهد، فشار سنگینی بر تجهیزات شبکه برق وارد میکند.
شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، با اشاره به این موضوع بیان کرد: ما افزایش محسوس دما را در سطح استان داریم و با افزایش دما، افزایش مصرف برق را نیز شاهد هستیم که این امر باعث میشود به تجهیزات ما فشار مضاعف وارد شود.
درخواست همکاری برای عبور از مشکل
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با یادآوری مشکلات ناشی از قطعیهای برق در ماههای گذشته، از تمامی مشترکین خواست تا با صرفهجویی در مصرف، به پایداری شبکه کمک کنند.
وی گفت: از هماستانیهای عزیز خواهش میکنیم با توجه به اینکه در دو ماه اخیر قطعیهای برق داشتیم و اذیت شدهاند، در این چند روز هم انشاءالله کمک کنند تا ما این افزایش دما را پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از مردم استان به خاطر قطعیهای برق در گذشته عذرخواهی کرد و بر اهمیت همکاری مشترک برای عبور از شرایط دشوار کنونی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: خواهشم از همه عزیزان و مشترکین برق استان این است که کمک کنند تا انشاءالله این چند روز را به سلامت عبور بکنیم و در نهایت هم باز از مردم عزیز به خاطر قطعیهای برق عذرخواهی میکنم.
اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» در استان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنین با اشاره به آغاز اجرای طرح نظارتی «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» در استان، اضافه کرد: این طرح از ابتدای خردادماه سال جاری کلید خورده است و گروههای عملیاتی ما هر شب با حضور فعال در معابر عمومی، اصناف و مجتمعهای بینراهی، نسبت به شناسایی، پایش و اصلاح مصارف غیرضروری و غیرمجاز اقدام میکنند.
جمشیدی استفاده غیرمجاز از دستگاههای پرمصرف و بهطور خاص دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) را یکی از عوامل اصلی تشدید مصرف برق دانست و از شهروندان خواست تا در برخورد با این پدیده، همکاری لازم را با این شرکت داشته باشند.
وی خطاب به شهروندان گفت: عموم مردم میتوانند موارد مشاهده شده از مصارف غیرقانونی و غیرمجاز را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ به اطلاع ما برسانند. این همکاری مردمی نهتنها به کاهش مصرف غیرقانونی کمک میکند، بلکه برای گزارشدهندگان، مشوقها و پاداشهایی نیز پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به شرایط خاص و بحرانی صنعت برق در فصل تابستان، تأکید کرد: متأسفانه به دلیل تداوم پدیده خشکسالی و کاهش جدی آب ذخیره شده در پشت سدها، توان تولید نیروگاههای برقآبی کشور به شدت کاهش یافته و بخشی از ظرفیت تولید برق از مدار خارج شده است. در چنین شرایطی، مدیریت پایدار شبکه سراسری برق تنها با مشارکت و همکاری عمومی همه هموطنان محقق خواهد شد.
کاهش نگرانکننده ذخایر آبی پشت سدها
با تداوم شرایط کمبارشی و افزایش دما، وضعیت منابع آبی در استان لرستان هم نگرانکننده گزارش شده است. خشکسالی بر تمامی منابع آبی، از جمله سدها، تأثیر منفی گذاشته و به گفته داریوش حسننژاد مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از مخازن سدهای استان پر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اعلام آماری، عمق مشکل را نمایان کرد.
بر اساس گزارشها، حجم آب موجود در پشت سدهای استان در حال حاضر ۴۱.۸۵ میلیون متر مکعب است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
این افت شدید، زنگ خطر را برای مدیریت منابع آبی در ماههای پیش رو به صدا درآورده است.
کاهش شدید حجم آب در سدهای کوچک و بزرگ
به گفته حسن نژاد، حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگه هاله، خانآباد، کزنار و حوضیان در مجموع حدود ۲۸ میلیون متر مکعب است.
وی افزود: سد ایوشان با ۴۴ درصد کاهش و سدهای حوضیان و کزنار با ۴۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمترین درصد پرشدگی آب را دارند.
این آمارها، نشاندهنده شدت مشکل در منابع آبی استان است که میتواند در آینده نزدیک، تأمین آب را با مشکلات جدی مواجه کند.
کاهش محسوس حجم آب در سدهای لرستان، لزوم مدیریت دقیق و صرفهجویی در مصرف آب را دوچندان میکند.
این شرایط، نیازمند همکاری مردم در بخشهای خانگی و کشاورزی است تا از هدررفت منابع ارزشمند آبی جلوگیری شود و استان بتواند از این بحران عبور کند.
هشدار در خصوص مصرف برق و آب
علاوه بر کاهش ذخایر آبی، میزان مصرف برق و آب در استان نیز به مرز هشدار رسیده است. افزایش دما، مصرف برق را به شدت بالا برده و کمبود آب، مصرف مدیریت نشده را به یک معضل بزرگ تبدیل کرده است.
این وضعیت، لزوم مدیریت صحیح مصرف را از سوی مسئولان و مردم، بیش از پیش ضروری میسازد.
عبور موفق کشور از چالش ناشی از گرمای هوا و ناترازی انرژی، بیش از هر چیز، مرهون مسئولیتپذیری و همکاری گسترده مردم است
برای عبور از این چالش، صرفهجویی و مدیریت صحیح مصرف یک راهکار حیاتی است. همکاری همه جانبه مردم در کاهش مصرف آب و برق، میتواند به حفظ پایداری شبکهها و جلوگیری از قطعیها کمک کرده و استان را از این شرایط دشوار عبور دهد.
عبور موفق کشور از چالش ناشی از گرمای هوا و ناترازی انرژی، بیش از هر چیز، مرهون مسئولیتپذیری و همکاری گسترده مردم است.
صرفهجویی در مصرف برق و آب، نه تنها یک اقدام فردی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی برای حفظ منابع ملی محسوب میشود.
این همکاری، نشان میدهد که با وجود محدودیتها، اتحاد و مشارکت عمومی میتواند به عنوان یک نیروی قدرتمند، کشور را از مشکلات عبور دهد.
