به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جعفری صبح چهارشنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اصفهان با حضور مسئولان استانی، ضمن قدردانی از تلاش‌های قرارگاه اقتصادی با محوریت استاندار اصفهان و مشارکت مجمع نمایندگان استان، اظهار داشت: عملکرد مجموعه‌های فعال در این قرارگاه خوب و همراه با انسجام، هماهنگی و انگیزه است، اما هنوز با تناسب لازم و متناسب با شرایط جنگی کشور فاصله داریم و این تلاش‌ها کافی نیست.



برخورد قاطع با گران‌فروشی در دوران جنگ اقتصادی



جعفری با اشاره به اینکه در دوران جنگ اقتصادی باید احکام مربوط به اخلالگران با قاطعیت و سرعت اجرا شود، تصریح کرد: امروز شرایط عادی نیست و نباید در این دوره شعارزدگی و آمارگرایی داشته باشیم؛ میزان نارضایتی مردم در میدان روشن است و ما هر شب در تجمعات مردمی حاضر می‌شویم و پای صحبت مردم می‌نشینیم.



وی با اشاره به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده و معتقدیم در زمان جنگ، مجازات‌ها باید تشدید شود و از اعمال رافت و تخفیف مجازات حتی در مواردی که قانونگذار اجازه داده، باید خودداری شود. گزارش‌های دریافتی از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز بلافاصله پیگیری و به پرونده تبدیل و در شعب ویژه در دست رسیدگی است.



اطلاع‌رسانی گسترده و چهره‌به‌چهره عملکرد تعزیرات حکومتی



رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به نقص در حوزه اطلاع‌رسانی اقدامات تعزیرات حکومتی، بیان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات موجه مردم به تعبیر مقام معظم رهبری، ناشی از انعکاس‌نشدن عملکردهای دستگاه‌های نظارتی است. یک مصاحبه تلویزیونی در ساعت خبری خاص، متناسب با شرایط فعلی نیست؛ باید ده‌ها نفر به‌صورت همزمان و چهره‌به‌چهره در تجمعات و میادین، اقدامات و جریمه‌های انجام‌شده را برای مردم تبیین کنند.



جعفری در ادامه به موضوع ماده ۴۸ و قیمت‌گذاری خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند و از یارانه دولت استفاده نمی‌کنند، باید قیمت‌گذاری به‌صورت صنفی و منطقی انجام شود، اما این امر رعایت نمی‌شود.



وی افزود: نمونه آن بلیت هواپیمایی زائران مشهد در استان است که از سه و خرده‌ای میلیون تومان به حدود یازده میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که سوخت هواپیماها متعلق به دولت است، افزایش یکصد و بیست تا یکصد و سی درصدی قیمت‌ها پذیرفتنی نیست و باید از حقوق مردم دفاع شود. از رئیس تعزیرات حکومتی استان نیز خواسته‌ایم این موضوع را پیگیری و در صورت لزوم قضایی برخورد کنند.



نظارت بیشتر بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای



رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه ذهنیت جامعه این است که فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در پناه حمایت‌ها نسبت به رعایت قانون دغدغه ندارند، اظهار داشت: این مجموعه‌ها که چرخه تأمین کالای مردم را بر عهده دارند، باید نسبت به دیگران بیشتر رعایت کنند و نظارت بر آنها باید حساس‌تر باشد تا این ذهنیت و ناامنی روانی در جامعه از بین برود.

جعفری با اشاره به فاصله میان آمار محکومیت‌ها و میزان وصولی در استان گفت: میزان محکومیت‌های ما قابل توجه است، اما وصولی حدود دویست و چهل هزار تومان در برابر محکومیتی در حدود پانصد هزار تومان است؛ یعنی فاصله‌ای حدود پنجاه تا پنجاه‌وپنج درصدی. باید سریع بررسی شود چه مانعی در اجرای احکام وجود دارد و در شرایط جنگی، این فاصله باید به‌سرعت کاهش یابد.

وی خواستار پیگیری جدی برای رفع کمبودهای استان در حوزه تأمین خودرو و نیروی انسانی تعزیرات حکومتی شد و گفت: انتظار داریم در این سفر، دستاوردهای محسوس و ملموسی برای استان اصفهان رقم بخورد.