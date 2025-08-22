به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر جمعه در جمع مردم تنگستان ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه صفر و تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای خدمت، بیان کرد: ۱۷۷ پروژه در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۹۳۵ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها در تنگستان آغاز خواهد شد.

وی اولویت کاری خود را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اثر گذار در شهرستان برشمرد و ادامه داد: یکی از رویکردهای دولت جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است و همه ما معتقدیم که اگر بخواهیم شهرستان توسعه پیدا کند باید سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در شهرستان صورت بگیرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی شهرستان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد ارتقا داشته است، افزود: امسال ۴۶۳ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به شهرستان اختصاص داده شد که با ریزبینی، بررسی، بازدید از روستاها و بخش‌ها و نشست‌هایی با مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و نخبگان این اعتبارات را توزیع کردیم، که بیشترین بخش‌هایی که اعتبارات را به خودشان اختصاص دادند، بخش‌های راه، آموزش و نوسازی مدارس، آب، بهداشت و درمان و عمران شهری و روستایی بود.

سلیمانی رویکرد مسئولان شهرستان را صداقت، شفافیت، میدانی، در کنار مردم، پاسخگو بودن، همراهی و همدلی با مردم برشمرد و اضافه کرد: در تلاشیم با همکاری و همراهی استاندار، نماینده مردم در مجلس و مردم شریف تنگستان گام‌های مؤثری در جهت توسعه شهرستان برداریم.