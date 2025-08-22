توسعه نیروگاه خورشیدی در دیلم با رعایت حقوق تولیدکنندگان محلی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجبفرد عصر جمعه در حاشیه بازدید از سایت پیشنهادی احداث نیروگاه خورشیدی در این شهرستان، بر لزوم همزیستی مسالمتآمیز پروژههای توسعهای با فعالیتهای جاری تولیدکنندگان محلی تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم اظهار کرد: به دنبال توسعه پایدار و همهجانبه شهرستان دیلم هستیم و این توسعه قطعاً نباید به بهای تضعیف یا ایجاد چالش برای واحدهای تولیدی موجود باشد.
وی با بیان اینکه در جانمایی و اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی در مجاورت این مرغداری، نهایت دقت را باید به خرج داد تا همه حریمها و استانداردهای لازم رعایت شود، افزود: هدف ما این است که فعالیت این واحد تولیدی بدون هیچگونه خللی ادامه یابد و در آینده نیز با مشکل یا بحرانی مواجه نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم با اشاره به اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر برای آینده شهرستان، تأکید کرد: باور ما این است که میتوانیم همزمان با بهرهبرداری از ظرفیتهای خدادادی کشور در زمینه انرژیهای پاک، از معیشت و کسبوکارهای بومی نیز حمایت کنیم.
وی تأکید کرد: خود را متعهد به حفظ منافع تمامی ذی نفعان، بهویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه میدانیم.
این بازدید که با حضور مدیر اداره برق، رئیس دامپزشکی، معاون فنی و مدیر جهاد کشاورزی و همچنین مالک مرغداری مجاور محل جانمایی نیروگاه صورت گرفت، با هدف بررسی دقیق جوانب فنی و پایداری پروژه انجام شد.
نظر شما