استقرار تیم سیار انتقال خون در سنقر و کلیایی

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: به اطلاع همشهریان شریف و نوع دوست شهرستان سنقر و کلیایی می‌رسانیم که فردا (شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴) تیم خون گیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: هدف از این استقرار، فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت هرچه بیشتر مردم نیکوکار منطقه در امر خطیر اهدای خون است؛ چرا که هر واحد خون اهدایی می‌تواند زندگی‌بخش لحظه‌ای بحرانی برای بیماران نیازمند باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: همشهریان می‌توانند در بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۲ صبح با مراجعه به مرکز خون گیری شهرستان سنقر و کلیایی نسبت به اهدای خون اقدام کنند و در این حرکت نجات‌بخش سهیم باشند.

میرزاده ضمن تقدیر از همراهی همیشگی مردم استان با طرح‌های انسان‌دوستانه انتقال خون، تأکید کرد: «قطره‌ای از خون شما می‌تواند ناجی یک انسان در شرایط حساس باشد» و این عمل خداپسندانه علاوه بر تأمین نیاز بیماران، حس نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی را نیز تقویت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون استان کرمانشاه همواره آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون در مراکز ثابت و تیم‌های سیار است و امیدواریم با مشارکت پرشور مردم سنقر و کلیایی در این برنامه، گامی مؤثر در نجات جان بیماران نیازمند برداشته شود.